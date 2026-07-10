El calor extremo desata el terror en España: un incendio forestal en Almería provoca una tragedia con 11 muertos

Un feroz incendio forestal desató la tragedia en el sur de España, en el municipio de Los Gallardos, perteneciente a la provincia de Almería. El último reporte oficial confirmó al menos 11 personas muertas, más de 50 heridos y alrededor de 19 desaparecidos, en medio de un escenario devastador que obligó a la evacuación de cientos de lugareños y turistas.

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El siniestro comenzó durante la tarde del jueves y se propagó a una velocidad alarmante por una zona boscosa debido a las fuertes ráfagas de viento y el matorral seco. Un imponente operativo de emergencias, que incluye a más de 150 bomberos y camiones cisterna, trabaja intensamente en el lugar para intentar frenar el avance de las llamas.

El responsable de emergencias de la región de Andalucía, Antonio Sanz, explicó que la principal hipótesis de la tragedia apunta a una desobediencia de las órdenes de evacuación. Las autoridades habían pedido estrictamente a la población que permaneciera resguardada en sus hogares o alojamientos, pero el pánico llevó a varias personas a intentar huir por su cuenta.

"Las consecuencias fueron terribles. Todo parece indicar que, en el caso de los fallecidos, estamos en su mayoría —o todos ellos— ante extranjeros", detalló Sanz.

Entre las víctimas fatales se identificó a cuatro ciudadanos que serían de origen británico, hallados sin vida dentro de un auto con el volante a la derecha. Otras siete personas murieron tras abandonar sus vehículos e intentar escapar a pie por una ruta que no estaba contemplada dentro del plan de evacuación oficial.

Qué provocó el fuego en el sur de España

Aunque las investigaciones formales están en curso, el alcalde de la localidad vecina de Antas, Pedro Ridao, anticipó a los medios locales que el fuego se habría originado por la caída de un cable de alta tensión sobre los matorrales secos.

La situación meteorológica complicó drásticamente el panorama. El sur de España atraviesa una intensa ola de calor con temperaturas que superan los 40°C, lo que convierte a la vegetación en un combustible inmediato. Además, la geografía de la zona afectada, caracterizada por numerosos barrancos, dificulta enormemente el acceso de los camiones de bomberos y el personal de rescate.

Hasta el momento, cuatro de los heridos permanecen internados con pronóstico reservado debido a quemaduras graves, mientras que las brigadas de rescate continúan el rastrillaje contrarreloj para dar con el paradero de los 19 desaparecidos.



