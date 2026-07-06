Agenda del Mundial 2026: estos son los partidos del lunes 6 de julio

España y Portugal animarán el gran clásico europeo de la jornada, mientras que Estados Unidos buscará aprovechar la localía frente a Bélgica por un lugar en los cuartos de final.

La Copa del Mundo 2026 entra en una etapa decisiva. Este lunes 6 de julio se disputarán los últimos dos encuentros de los octavos de final, que definirán a otros dos clasificados para los cuartos de final del certamen que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

El plato fuerte del día será el clásico ibérico entre Portugal y España, un duelo que enfrenta a dos de las principales potencias del fútbol europeo. El encuentro se jugará desde las 16:00 (hora de Argentina) en el AT&T Stadium de Dallas y promete ser uno de los choques más atractivos de todo el Mundial.

Más tarde, desde las 21:00, será el turno de Estados Unidos y Bélgica, que se medirán en el Lumen Field de Seattle. El seleccionado anfitrión intentará aprovechar el respaldo de su público para meterse entre los ocho mejores del torneo, mientras que los belgas buscarán hacer valer su experiencia en instancias decisivas.