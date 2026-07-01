    • 1 de julio de 2026 - 08:28

    Agenda mundialista: este miércoles, los 16avos continúan con tres partidos

    Inglaterra buscará sellar su clasificación ante República Democrática del Congo, mientras que Bélgica enfrentará a Senegal y Estados Unidos se medirá con Bosnia y Herzegovina.

    Agenda mundialista.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Mundial 2026 continúa este miércoles con una nueva jornada de los 16avos de final, instancia que definirá a otros tres clasificados para los octavos. La programación incluye partidos con selecciones candidatas al título y otros equipos que intentarán dar el golpe para seguir en carrera.

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    La acción comenzará a las 13, cuando Inglaterra, ganador del Grupo L, enfrente a República Democrática del Congo, que avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo K. Los ingleses parten como favoritos, aunque su rival llega con la ilusión de protagonizar una de las sorpresas del certamen.

    Más tarde, desde las 17, será el turno de Bélgica, líder del Grupo G, que chocará con Senegal, clasificado como tercero del Grupo I. Ambos seleccionados llegan con argumentos para pelear el pase a la siguiente ronda, en uno de los cruces más parejos de la jornada.

    El cierre será a las 21, con el enfrentamiento entre Estados Unidos, primero del Grupo D, y Bosnia y Herzegovina, que obtuvo su boleto a la fase eliminatoria tras finalizar en el tercer puesto del Grupo B.

    Los tres vencedores avanzarán a los octavos de final y se sumarán a los equipos que ya aseguraron su lugar, entre ellos Brasil, Francia, Paraguay, Canadá, Marruecos, Noruega y México, que lograron superar sus respectivos compromisos en el inicio de la etapa de eliminación directa.

    Agenda de este miércoles

    • 13:00: Inglaterra vs. República Democrática del Congo.
    • 17:00: Bélgica vs. Senegal.
    • 21:00: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

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