Mundial 2026: qué partidos se juegan este domingo 21 de junio

Con varios grupos todavía abiertos y sin clasificados definidos en esas zonas, el Mundial vivirá otra jornada decisiva en la carrera hacia los 16vos de final.

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este domingo con una jornada cargada de acción y con varios seleccionados que buscarán dar un paso clave rumbo a los octavos de final. Tras la goleada de Japón sobre Túnez en el primer turno, la actividad seguirá con cuatro encuentros correspondientes a los grupos G y H.

España y Arabia Saudita abrirán la agenda del día en un duelo que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Más tarde será el turno de Bélgica e Irán, dos seleccionados que llegan con la necesidad de sumar para acomodarse en la tabla de posiciones.

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La actividad continuará con el cruce entre Uruguay y Cabo Verde, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de Nueva Zelanda y Egipto, que buscarán mantenerse con vida en la competencia.