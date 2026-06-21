Mundial 2026: qué partidos se juegan este domingo 21 de junio

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este domingo con una jornada cargada de acción y con varios seleccionados que buscarán dar un paso clave rumbo a los octavos de final. Tras la goleada de Japón sobre Túnez en el primer turno, la actividad seguirá con cuatro encuentros correspondientes a los grupos G y H.
España y Arabia Saudita abrirán la agenda del día en un duelo que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Más tarde será el turno de Bélgica e Irán, dos seleccionados que llegan con la necesidad de sumar para acomodarse en la tabla de posiciones.
La actividad continuará con el cruce entre Uruguay y Cabo Verde, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de Nueva Zelanda y Egipto, que buscarán mantenerse con vida en la competencia.
Los encuentros de este domingo tendrán un peso especial porque comenzarán a definir el panorama de varios grupos. A medida que se acerca la tercera fecha, cada punto adquiere un valor fundamental y los equipos ya empiezan a sacar cuentas pensando en la clasificación a la siguiente ronda.
Los encuentros de este domingo tendrán un peso especial porque comenzarán a definir el panorama de varios grupos. A medida que se acerca la tercera fecha, cada punto adquiere un valor fundamental y los equipos ya empiezan a sacar cuentas pensando en la clasificación a la siguiente ronda.
Partidos de este domingo 21 de junio
- España vs Arabia Saudita
- Bélgica vs Irán
- Uruguay vs Cabo Verde
- Nueva Zelanda vs Egipto