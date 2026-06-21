    • 21 de junio de 2026 - 09:40

    Mundial 2026: qué partidos se juegan este domingo 21 de junio

    Con varios grupos todavía abiertos y sin clasificados definidos en esas zonas, el Mundial vivirá otra jornada decisiva en la carrera hacia los 16vos de final.

    Uruguay.

    Uruguay.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este domingo con una jornada cargada de acción y con varios seleccionados que buscarán dar un paso clave rumbo a los octavos de final. Tras la goleada de Japón sobre Túnez en el primer turno, la actividad seguirá con cuatro encuentros correspondientes a los grupos G y H.

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    España y Arabia Saudita abrirán la agenda del día en un duelo que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Más tarde será el turno de Bélgica e Irán, dos seleccionados que llegan con la necesidad de sumar para acomodarse en la tabla de posiciones.

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    La actividad continuará con el cruce entre Uruguay y Cabo Verde, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de Nueva Zelanda y Egipto, que buscarán mantenerse con vida en la competencia.

    Los encuentros de este domingo tendrán un peso especial porque comenzarán a definir el panorama de varios grupos. A medida que se acerca la tercera fecha, cada punto adquiere un valor fundamental y los equipos ya empiezan a sacar cuentas pensando en la clasificación a la siguiente ronda.

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    Los encuentros de este domingo tendrán un peso especial porque comenzarán a definir el panorama de varios grupos. A medida que se acerca la tercera fecha, cada punto adquiere un valor fundamental y los equipos ya empiezan a sacar cuentas pensando en la clasificación a la siguiente ronda.

    Partidos de este domingo 21 de junio

    • España vs Arabia Saudita
    • Bélgica vs Irán
    • Uruguay vs Cabo Verde
    • Nueva Zelanda vs Egipto
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