    • 6 de agosto de 2026 - 13:12

    Urquiza U21 buscará avanzar en los Cuadrangulares Interregionales

    Las Panteras de Urquiza serán los anfitriones ante Deportivo Norte, Banda Norte y San José. La cita es los días 7 y 8 de agosto en calle Cortínez.

    Locales. La U21 de Urquiza será anfitrión de los equipos que integran la Liga Federal Formativa.

    Locales. La U21 de Urquiza será anfitrión de los equipos que integran la Liga Federal Formativa.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Atlético Urquiza entró en la cuenta regresiva para preparar lo que será su participación en la cuarta fase del torneo clasificatorio de la Liga Federal Formativa U21 Masculina. Los sanjuaninos, que ya habían asegurado su clasificación en la segunda ronda regional, recibirán en su cancha a los equipos de su grupo en la jornada que se dispute los próximos 7 y 8 de agosto.

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    El torneo nacional de las categorías menores sigue su estructura de seis fases. Urquiza superó la primera (26, 27 y 28 de junio) y la segunda ronda regional (10, 11 y 12 de julio), consolidándose como uno de los nueve equipos que accedieron directamente a esta instancia sin necesidad de disputar la tercera fase, que funcionó como repechaje regional.

    Urquiza integrará el Cuadrangular “A” junto a San José (Mendoza), Deportivo Norte de Armstrong (Santa Fe) y Banda Norte de Río Cuarto (Córdoba). Los equipos se medirán en una sola rueda de partidos, donde los primeros de cada grupo y los tres mejores segundos clasificarán a los Cuadrangulares Semifinales (21, 22 y 23 de agosto).

    FIXTURE

    VIERNES 7 DE AGOSTO

    18:00 hs. - Deportivo Norte (Armstrong) vs. Banda Norte (Río Cuarto)

    20:00 hs. - Urquiza (San Juan) vs. San José (Mendoza)

    SÁBADO 8 DE AGOSTO

    10:00 hs. - San José (Mendoza) vs. Deportivo Norte (Armstrong)

    12:00 hs. - Urquiza (San Juan) vs. Banda Norte (Río Cuarto)

    18:00 hs. - Banda Norte (Río Cuarto) vs. San José (Mendoza)

    20:00 hs. - Urquiza (San Juan) vs. Deportivo Norte (Armstrong)

    Los ocho equipos clasificados de esta fase se distribuirán en dos cuadrangulares de semifinales los días 21, 22 y 23 de Agosto. Los mismos se conformarán en dos cuadrangulares “F” y el “G”, qué estarán integrados por los primeros de los grupos “A”, “B”, “C”, “D” y “E”, y los tres mejores segundos.

    La recta final del torneo será el Final Four (4, 5 y 6 de septiembre) en sede única a designarse por licitación, donde se definirá al campeón de la Liga Federal Formativa U21 Masculina.

    Toda la información sobre el desarrollo de las fases, resultados, posiciones y estadísticas se pueden consultar desde la App oficial de la CAB para dispositivos móviles.

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