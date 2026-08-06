    • 6 de agosto de 2026 - 14:07

    ¡Como en "Mi pobre angelito"! El micro de Boca se fue y se olvidó a cuatro jugadores en el estadio de Huracán

    La escena quedó registrada por las cámaras y una frase durante el diálogo con un jefe de seguridad desató las bromas en las redes sociales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una situación tan inesperada como insólita se vivió tras el partido de Boca ante Estudiantes, cuando el micro del plantel salió sin esperar a cuatro futbolistas que todavía estaban en el lugar. El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en las redes sociales.

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    La imagen rápidamente se viralizó y muchos de los hinchas tomaron la situación con ironía y lo compararon con el suceso en "Mi pobre angelito".

    Los protagonistas fueron Sebastián Villa, Santiago Ascacíbar, Álvaro Montero y Cristian Romero, quienes quedaron varados mientras el resto de la delegación ya se había retirado en el ómnibus oficial.

    La frase que desató las risas: “El micro se fue”

    En las imágenes se observa a los jugadores dialogando con un jefe de seguridad para intentar entender qué había ocurrido. La conversación dejó una frase que rápidamente se volvió viral.

    —¿Te falta el micro?, le preguntan al encargado de seguridad.

    —El micro sale, respondió.

    Segundos después, otra persona confirmó lo que nadie esperaba: “El micro se fue”.

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    “Hicimos un partido serio. Estuvimos concentrados y generamos varias situaciones, quizás no demasiado claras, pero sí con un orden táctico. Es un triunfo importante. Festejan y mañana ya trabajan pensando en Vélez”, comenzó el Vasco.

    “Necesitábamos este triunfo, mantener el arco en cero y sumar buenos minutos ante un rival que juega la Copa Libertadores, con un técnico que conozco muy bien y que plantea muy bien los partidos. En el segundo tiempo estuvimos más tranquilos. En líneas generales fue un buen triunfo”, afirmó.

    Cuándo vuelve a jugar Boca

    Luego del cruce ante Estudiantes, Boca volverá a presentarse frente a Vélez, nuevamente en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, donde hace de local por los trabajos de reacondicionamiento del césped de La Bombonera. El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, se disputará el sábado 8 de agosto desde las 19.15.

    Sin demasiado tiempo para descansar, el plantel deberá cambiar rápidamente el foco hacia el plano internacional.

    Tras ese compromiso por el campeonato local, el Xeneize enfrentará a Deportivo Recoleta de Paraguay el martes 11 de agosto, a partir de las 19.00, por la Copa Sudamericana.

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