Liga F7: La Scabioneta, las multicampeonas que van por el tetracampeonato.

El firmamento de la Liga F7 (Liga Femenina 7) tiene una estrella indiscutible que no para de brillar desde la creación del certamen. Se trata de La Scabioneta , una de las escuadras más laureadas del fútbol femenino amateur sanjuanino, que tras adueñarse de forma consecutiva del Clausura 2025, la Supercopa 2025 y el Apertura 2026, afronta el Torneo Clausura con la mira puesta en un objetivo histórico: dar su cuarta vuelta olímpica en fila. El conjunto no conoce la derrota desde octubre del año pasado, sosteniendo un invicto impresionante que lo convierte en el rival a vencer para todas las participantes de la categoría A.

Detrás de este temible registro futbolístico se encuentra la conducción técnica de Diego Gamero, profe de educación física que asumió el timón en 2024 tras una vasta trayectoria en escuelitas de fútbol masculino. Para el entrenador, la clave d

el éxito reside en una voracidad competitiva que no descansa ni en las prácticas semanales . "No les gusta perder a nada, ni en los entrenamientos", confiesa Gamero. "Hay prácticas en las que hacemos partidos entre nosotras y se ponen picantísimos porque son hipercompetitivas. Después termina todo bien, pero la mentalidad es no regalar nada", añade.

Asimismo, el director técnico resalta la capacidad de recepción y disciplina táctica que caracteriza al fútbol femenino: "Es una experiencia excelente porque tienen una disposición constante para aprender". "A diferencia de lo que a veces ocurre en el fútbol masculino, las chicas captan las órdenes tácticas muy rápido y las ejecutan a la perfección en la cancha", remarca Gamero. Esta evolución constante genera una sana disputa interna por la titularidad que desafía al cuerpo técnico en cada citación: "Hay una competencia interna enorme en la que se van superando unas a otras, y para mí es difícil elegir a quién poner porque todas tienen un gran nivel".

De ocho pioneras a una familia consolidada

La génesis de La Scabioneta se remonta a los primeros pasos de la competencia en el predio Adepu, cuando el proyecto echó a andar con apenas ocho jugadoras. Hoy, el plantel se ha consolidado en una nómina de 15 futbolistas que llevan tres años seguidos compitiendo juntas y fortaleciendo sus lazos. "Gracias a Dios somos más que un equipo, somos una familia", reflexiona Luciana Ruiz, contadora pública de 31 años, volante y delantera que actúa como referente y delegada del club. "Nos llevamos muy bien, somos muy amigas y nos juntamos a divertirnos y a ponerle técnica a las prácticas para disfrutar cada fin de semana", cuenta.

Luciana Ruiz.

A la hora de desglosar las virtudes deportivas, el plantel exhibe un engranaje multidisciplinario. Las futbolistas complementan los entrenamientos bisemanales con gimnasio y otros deportes, logrando un estado físico superior. A ello se suma la seguridad bajo los tres palos de su arquera titular —valla menos vencida del último torneo—, quien realiza entrenamientos específicos en escuelas de arqueros. Sin embargo, la delegada insiste en que el pilar fundamental no es atlético, sino mental y humano. "Nunca nuestro objetivo principal fue ser las mejores del torneo; se fue dando por el compromiso y los entrenamientos", aclara Ruiz. Y agrega: "Nuestro fuerte es la unión, mantenernos con humildad, resolver los problemas en armonía y estar preparadas psicológicamente para sostener la presión de ser siempre las candidatas".

Un nivel en ascenso y la jerarquización del fútbol femenino

El camino hacia la cuarta corona no estará libre de obstáculos, ya que el crecimiento organizativo de la Liga F7 ha provocado un notable salto de calidad en los rivales. Gamero advierte que la brecha que existía en los primeros años se ha diluido por completo: "A medida que pasan los campeonatos todo se va nivelando hacia arriba. Antes peleaban dos o tres equipos, pero hoy hay una paridad total. En el torneo pasado le ganamos con mucha justeza a rivales que peleaban el descenso, lo que demuestra que el nivel de todos los clubes subió muchísimo", sostiene el DT.

La Scabioneta.

Por su parte, Ruiz pondera el impacto que representa la llegada al nuevo predio Elite Club en Rawson y las condiciones profesionales de la liga. "Llevo más de diez años jugando al fútbol en la provincia y jamás vi esta preparación y este cuidado hacia nosotras. Tener vestuarios de material, canchas iluminadas y un césped natural impecable nos hace sentir contenidas y con el protagonismo que las futbolistas de San Juan nunca habíamos tenido", afirma la referente.

En un deporte donde las estructuras amateurs suelen ser efímeras, La Scabioneta ha construido un modelo sustentado en la amistad, la disciplina de entrenamiento y una identidad colectiva irrenunciable. Más allá de los trofeos que lucen en sus vitrinas o de los récords estadísticos que continúan rompiendo, el mayor logro del tricampeón radica en haber dignificado la práctica del fútbol femenino en San Juan. Con la pelota rodando en Rawson, las dirigidas por Gamero van en busca de otra página dorada, impulsadas por la certeza de que el verdadero secreto del éxito no es solo ganar, sino disfrutar cada tramo del camino.