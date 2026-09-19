Torneo Clausura: Maquesado no perdonó de local y se afirma arriba

El Tricolor venció por 2-1 a Atenas Pocito. Minero Argentino le ganó a 9 de Julio y Villa Ibañez se ilusiona con el Reducido.

Triunfo. Atlético Marquesado se hizo fuerte en su cancha. Venció a Atenas y se afirmó en zona de Reducido.

Atlético Marquesado se convirtió en el gran ganador de este sábado de Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina. Y es que el triunfo por 2-1 sobre Atenas Pocito, lo acomodó en zona de Reducido, metido ya en la quina posición de la tabla.

Marquesado arrancó perdiendo ante su gente porque al minuto de partido, Rodrigo Bronvale puso arriba a Atenas en el marcador pero a los 21' Leandro Illanes igualó para el Tricolor. En el complemento, a los 14' Nicolás Saavedra estableció el 2-1 que sería definitivo.

En otro de los partidos del sábado, en Juventud Unida, Atlético Minero y Sportivo 9 de Julio reeditaron la final del Apertura y el conjunto minero se quedó con todo. Fue triunfo por 2-1 con goles de Nicolás Moral y una sensacional definición de Carlos Mendez, desde mitad de cancha, para sellar la victoria. Descontó Victorio Martiní para los del Este.

En Ullum, Sportivo Villa Ibañez, que ya había asegurado su permanencia en Primera, empató 2-2 con Sportivo Peñarol. El punto de los ulluneros los llenó de ilusión porque se metieron en zona de Reducido y apuntan a la clasificación. Enzo Molina fue el autor de los dos goles de Villa Ibañez, mientras que Forlán Vera y Federico Jorquera convirtieron para los Bohemios.

Finalmente, en Alto de Sierra, Footbal Club López Peláez no pudo con Colón Junior, en el debut de Matías Garrido como entrenador Merengue. El empate 1-1 no sirve de mucho en el presente de ambos equipos que hoy están afuera del Reducido. Néstor Yevcin y Leonel Trozzi fueron los goleadores de la tarde.