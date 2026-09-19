    • 19 de septiembre de 2026 - 19:01

    Torneo Clausura: Maquesado no perdonó de local y se afirma arriba

    El Tricolor venció por 2-1 a Atenas Pocito. Minero Argentino le ganó a 9 de Julio y Villa Ibañez se ilusiona con el Reducido.

    Triunfo. Atlético Marquesado se hizo fuerte en su cancha. Venció a Atenas y se afirmó en zona de Reducido.

    Triunfo. Atlético Marquesado se hizo fuerte en su cancha. Venció a Atenas y se afirmó en zona de Reducido.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Atlético Marquesado se convirtió en el gran ganador de este sábado de Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina. Y es que el triunfo por 2-1 sobre Atenas Pocito, lo acomodó en zona de Reducido, metido ya en la quina posición de la tabla.

    Leé además

    desamparados gano, aprovecho el tropezon de alianza y es el nuevo lider del torneo clausura

    Desamparados ganó, aprovechó el tropezón de Alianza y es el nuevo líder del Torneo Clausura
    Guido Carrillo ingresó en el complemento y apareció sobre la hora para darle el triunfo a Estudiantes.

    Estudiantes venció 2-1 a Platense con un gol agónico sobre el final

    Marquesado arrancó perdiendo ante su gente porque al minuto de partido, Rodrigo Bronvale puso arriba a Atenas en el marcador pero a los 21' Leandro Illanes igualó para el Tricolor. En el complemento, a los 14' Nicolás Saavedra estableció el 2-1 que sería definitivo.

    En otro de los partidos del sábado, en Juventud Unida, Atlético Minero y Sportivo 9 de Julio reeditaron la final del Apertura y el conjunto minero se quedó con todo. Fue triunfo por 2-1 con goles de Nicolás Moral y una sensacional definición de Carlos Mendez, desde mitad de cancha, para sellar la victoria. Descontó Victorio Martiní para los del Este.

    En Ullum, Sportivo Villa Ibañez, que ya había asegurado su permanencia en Primera, empató 2-2 con Sportivo Peñarol. El punto de los ulluneros los llenó de ilusión porque se metieron en zona de Reducido y apuntan a la clasificación. Enzo Molina fue el autor de los dos goles de Villa Ibañez, mientras que Forlán Vera y Federico Jorquera convirtieron para los Bohemios.

    Finalmente, en Alto de Sierra, Footbal Club López Peláez no pudo con Colón Junior, en el debut de Matías Garrido como entrenador Merengue. El empate 1-1 no sirve de mucho en el presente de ambos equipos que hoy están afuera del Reducido. Néstor Yevcin y Leonel Trozzi fueron los goleadores de la tarde.

    La fecha habia comenzado el sábado con el triunfo de Atlético Trinidad por 2-0 sobre Juventud Zondina. Este domingo será el turno de Defensores de Argentinos ante San Lorenzo de Ullum, partido que tendrá a Ignacio Aurtenechea como juez. Por su parte, Deportivo Carpintería recibirá a Atlético Alianza, con Enzo Gómez como árbitro.

    La fecha 14 se completará el miércoles 23 de septiembre con dos encuentros. Sportivo Sarmiento, ya descendido, recibirá a Atlético Unión con Walter Jorquera como árbitro, mientras que Sportivo Desamparados se medirá con Sportivo Rivadavia, con Alejo Palumbo como juez.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Thiago Almada apareció sobre el final y le dio a River un triunfo agónico frente a Atlético Tucumán.

    River ganó 2-1 en Tucumán con un gol agónico de Thiago Almada y sigue en levantada

    Ángel Romero marcó el primer gol del partido. 

    Boca Juniors venció a Central Córdoba 3-1 y sigue cerca de la punta de la Zona A

    golpe en el monumental: huracan le gana a river 1-0

    Golpe en el Monumental: Huracán le gana a River 1-0

    Por Redacción Diario de Cuyo
    fiesta de goles, color y calor en el esperado estreno de la liga f7

    Fiesta de goles, color y calor en el esperado estreno de la Liga F7

    Por Federico Frias