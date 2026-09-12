Desamparados ganó, aprovechó el tropezón de Alianza y es el nuevo líder del Torneo Clausura

Sportivo Desamparados dio un paso fundamental en la pelea por el título del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. En el único encuentro disputado este sábado correspondiente a la fecha 13, el Puyutano se impuso por 2 a 0 frente a López Peláez y, beneficiado por la caída de Alianza en la jornada, logró treparse a la cima de la tabla de posiciones.
El conjunto dirigido sabina el peso del partido y salió decidido a hacer valer la oportunidad de oro que tenía en puerta. Con intensidad y orden, el Víbora encontró los tantos necesarios para destrabar el duelo: Agustín Aguilar abrió el marcador con una gran definición, mientras que Franco Goria sentenció el 2 a 0 definitivo que desató el festejo en el Serpentario.
En la cima y con la mira en la recta final
Con estos tres puntos de oro, Desamparados dejó atrás a su clásico rival y pasó a liderar el campeonato en solitario, ratificando su regularidad en un tramo del torneo que entra en su etapa de máxima tensión y definición.
Para López Peláez, en tanto, la derrota representa un duro traspié en sus aspiraciones de escalar posiciones y afianzarse en la pelea por los puestos de clasificación a la fase final.
Si bien la fecha 13 continuará este domingo con el grueso de la programación del fútbol doméstico, el sábado ya dejó una noticia excluyente: Desamparados hizo los deberes con autoridad, ganó en su casa y ahora mira a todos desde lo más alto.