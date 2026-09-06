Un domingo para la historia en Media Agua: Belgrano recibe a Desamparados por el Regional Amateur

Será un domingo especial para el fútbol de Sarmiento. De esos que quedan guardados en la memoria de un club y de todo el pueblo. Desde las 16, Atlético Belgrano de Media Agua recibirá a Sportivo Desamparados por la segunda fecha del Torneo Regional Amateur, en un cruce que pondrá mucho más que tres puntos en juego.

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El encuentro tendrá como árbitro principal a David Emanuel Ozán, quien estará acompañado por Esteban Pérez y Ricardo Fernández, todos pertenecientes a la terna de Albardón. En el corazón de la capital sarmientina ya se palpita una jornada histórica, especialmente para un Bodeguero que tendrá por primera vez en su cancha a uno de los clubes más populares de San Juan.

La expectativa en Media Agua es enorme. Belgrano se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia y sus dirigentes tomaron medidas para que nadie quiera perderse la cita: rebajaron el valor de las entradas con el objetivo de que todo el departamento pueda acompañar al equipo en este debut.

El Bodeguero, dirigido por Juan Nievas, integra una zona que comparte con Desamparados y Unión de Villa Krause, dos instituciones de enorme tradición en el fútbol sanjuanino. Por eso, para el conjunto del Sur provincial, la participación tiene un significado especial.

Belgrano será uno de los tres representantes de San Juan entre los 247 equipos que disputarán el certamen y, además, el único proveniente del interior de la provincia.

Para afrontar el torneo, el conjunto de Media Agua sumó siete incorporaciones. Llegaron Daniel Acuña, arquero de Defensores de Boca; Heber Lucero, extremo que también arribó desde esa institución; Axel Guajardo, delantero de Sarmiento y goleador de la Liga Sarmientina; y Juan Sánchez, defensor que llegó desde Sarmiento. Además Pablo García, quien viene de España y cuenta con pasado en San Martín de San Juan; Leandro Cantos y Joaquín Chaparro, delantero de Tres Esquinas.

Desamparados llega obligado a sumar

Del otro lado estará un Desamparados que sabe que no puede dejar pasar la oportunidad. El Víbora debutó en el Regional con un empate ante Unión de Villa Krause y tendrá este domingo una nueva prueba antes de cumplir con la fecha libre en la próxima jornada.

El escenario es claro: después de este partido, al equipo puyutano solamente le quedarán dos fechas para completar la primera fase. Por eso, una derrota en Media Agua podría complicar seriamente sus posibilidades de avanzar de ronda. Sumar será prácticamente una obligación para el conjunto que tiene como gran objetivo el certamen regional.

Desamparados, además, llega con actividad reciente. Entre semana derrotó 2-0 a Villa Ibáñez por el Clausura de la Liga Sanjuanina, competencia en la que actualmente marcha como escolta de Alianza. Sin embargo, más allá del buen presente doméstico, la prioridad está puesta en el Regional Amateur.

Belgrano buscará hacer historia ante su gente y comenzar con el pie derecho su camino regional. Desamparados, en cambio, sabe que tiene poco margen de error. Con Unión ya habiendo sumado en el debut y una fecha libre por delante, el Víbora necesita rescatar puntos en Media Agua para no quedar condicionado.

Todo está preparado para una jornada que promete emociones fuertes en el Sur sanjuanino. Un partido para alquilar balcones, con un club que quiere escribir una página histórica y otro que llega sabiendo que una derrota puede costarle demasiado.