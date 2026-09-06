San Martín pone en juego su gran presente ante Midland en una cita clave del certamen

San Martín transita semanas decisivas en su aspiración por consolidarse en los puestos de privilegio de la Zona B de la Primera Nacional. Este domingo, en el estadio Hilario Sánchez, el Verdinegro pondrá primera en la recta final del campeonato al recibir a Midland en lo que representará la primera estación de las diez que le quedan al calendario de la Fase Clasificatoria.

El compromiso genera una alta expectativa no solo por la urgencia de seguir sumando en la tabla, sino por marcar el inicio de un exigente mes de septiembre que medirá el verdadero alcance del equipo en la competencia.

El encargado de impartir justicia en Concepción será el árbitro santafesino Carlos Córdoba, de 44 años. Será un choque sin antecedentes oficiales bajo su juzgamiento, ya que nunca en su trayectoria le tocó dirigir a la institución sanjuanina. Córdoba combina su profesión en las canchas de fútbol con su labor en el área de salud, desempeñándose diariamente como enfermero en el servicio de emergencias médicas de Santa Fe.

El choque frente al Funebrero se presenta como un duelo directo en la zona media-alta. El conjunto que conduce Joaquín Ituerria llega ubicado en la quinta posición con 41 unidades, situándose a tan solo tres puntos de San Martín, que cuenta con la ventaja de sostener un partido menos en el fixture. La actualidad del elenco de Libertad dista de ser ideal: de sus últimas cinco presentaciones ha caído en tres oportunidades, cosechó un empate y logró un único triunfo ante Nueva Chicago.

En las filas del equipo visitante resaltan nombres con peso propio. Entre sus principales armas figura el delantero Ezequiel Bulacio, máximo anotador del plantel con cinco conquistas en lo que va de la temporada. Asimismo, la estructura defensiva contará con el retorno a la provincia de un hombre bien conocido por el público local como el marcador central Luciano Recalde.

Por el lado del dueño de casa, la premisa futbolística del equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli pasa por sostener el funcionamiento que comenzó a dar sus frutos. Tras la victoriosa excursión por Villa Crespo al vencer a Atlanta, la intención del cuerpo técnico pasa por no realizar modificaciones sustanciales y darle continuidad a los mismos once titulares que salieron a la cancha en la fecha pasada. La victoria en Buenos Aires no solo significó un envión anímico, sino que reconfirmó la sólida recuperación que ostenta el equipo en esta etapa de la competencia.

Los números que arrastra el Verdinegro respaldan las sensaciones que se viven en el Pueblo Viejo. San Martín encadena cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota, registrando tres empates y dos triunfos, habiendo logrado cosechar nueve de las últimas quince unidades que estuvieron en disputa. El balance de sus últimas ocho presentaciones muestra un equipo sumamente competitivo que apenas tropezó en dos ocasiones. La evolución con respecto a la primera parte del torneo queda en evidencia al analizar que, en las primeras ocho fechas de esta segunda rueda, alcanzó doce puntos, superando ampliamente los siete conseguidos en las primeras nueve jornadas del campeonato. Esta levantada se explica en gran medida por la eficacia de su bloque ofensivo —donde sus delanteros convirtieron ocho de los nueve goles del ciclo— y por la solidez mostrada como visitante, condición en la que cosechó ocho puntos sobre quince posibles.

El partido del domingo será también el puntapié inicial para una agenda sin margen de descanso. En una seguidilla donde San Martín disputará cinco encuentros a lo largo de septiembre, el calendario marca que tras el duelo ante Midland el equipo deberá viajar rápidamente a Buenos Aires para medirse el sábado 12 frente a Quilmes en el Centenario. Cuatro días más tarde, el miércoles 16, se pondrá formalmente al día cuando reciba a Tristán Suárez en Concepción por el postergado de la fecha 21. La seguidilla en el Hilario Sánchez continuará el domingo 20 cuando sea local ante Colegiales, culminando un mes cargado de emociones el domingo 27 con la visita a Patronato en Paraná.