San Martín: para Alejandro Schiapparelli se viene una recta final que no admite errores

Presente. San Martín hilvanó otro triunfo y se metió con todo en la recta final de la Primera Nacional buscando el Reducido.

Seis fechas sin derrotas, tres victorias seguidas. En el umbral de la zona de Reducido, solo afuera por diferencia de goles. El presente empieza a ser perfecto en el Atlético San Martín de cara a los 10 partidos que restarán para cerrar la fase Clasificatoria de la Primera Nacional. Pero para su entrenador, llega un momento para no cometer errores, para ir por todo pero con paso firme.

Alejandro Schiapparelli cumplirá una rueda completa recibiendo a Midland por la fecha 28 de la Primera Nacional. Su ciclo empezó como visitante el pasado 18 de abril y con triunfo allá en Buenos Aires. Ahora, con tiempo a favor, el entrenador Verdinegro analizó las razones de este momento.

'Estamos bien. Creo que los resultados ayudan a potenciar lo que nosotros desde adentro veíamos en el equipo. Hemos hecho partidos que debieron tener otro final, creando ocasiones y sin convertirlas, pasó que nos empataron en una aislada y todo quedó desdibujado. Ahora, encontramos contundencia, metimos partidos de local importantes y eso te hace crecer. Es un lindo momento pero este grupo venía haciendo las cosas como para que se le diera, no es casualidad' contó Alejandro tras el regreso a San Juan después del triunfo en Atlanta.

Las razones de la evolución del juego de San Martín entran en el analisis de su entrenador: 'Le metimos mucha intensidad a todos los partidos pero ahora encontramos contundencia y eso hace más simple todo. Convertimos y eso suma en todos los sentidos para la seguridad del equipo pero además, nos llegan poco y eso es una muy buena señal también'.

Se viene Midland esta semana y San Martín sabe que no puede dejar puntos en el camino: 'Se nos viene un partido muy complicado. Midland juega bien y en esta categoría todo es demasiado parejo. Por ahi, el rival, las canchas y la misma dinámica de la Primera Nacional no te permiten jugar vistoso pero este equipo siempre propone eso'.