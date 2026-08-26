    • 26 de agosto de 2026 - 06:47

    San Martín se pone al día contra Chicago por tres puntos clave

    A las 15 este miércoles, el Verdinegro completa los 45' restantes del partido que gana con gol de Sebastián Jaurena.

    Goleador. Nazareno Funez es vital en el esquema de un San Martín que quiere meterse en la zona de ascenso completando el partido contra Nueva Chicago.

    Goleador. Nazareno Funez es vital en el esquema de un San Martín que quiere meterse en la zona de ascenso completando el partido contra Nueva Chicago.

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    Por Ariel Poblete

    Los momentos son vitales, decisivos. Y Atlético San Martín jugará este miércoles con viento a favor en la Primera Nacional cuando reciba a Nueva Chicago para completar los 45 que restan de aquel partido por la fecha 17 por una supuesta agresión al arquero Masuero.

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    Momento. San Martín encontró la línea de juego ante Tiro y este miércoles irá por tres puntos ante Nueva Chicago.

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    Desahogo. San Martín necesitaba ganar bien. Y ante Gimnasia y Tiro, el Verdinegro jugó lo mejor de toda la temporada para festejar.

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    Pasó mucho y hubieron decisiones en el Tribunal de Disciplina. Quedó probado que no hubo agresión alguna con esa bomba de estruendo y se decidió que se termine en cancha el cotejo que San Martín ganaba 1-0 con un tanto de Sebastián Jaurena. Este miércoles, desde las 15, se jugarán dos tiempos.

    Pero San Martín llega en un gran momento y querrá aprovecharlo. Se despertó contra Gimnasia y Tiro el pasado sábado, volvió al triunfo y generó otra imagen. Ese paso positivo potenció todo en Concepción y será clave ganar los tres puntos para acercarse a la zona de Reducido y confirmar la levantada de cara a la recta final de la temporada.

    En lo futbolístico y con una semana más que corta, no se esperan demasiados cambios aunque la agenda manda que el sábado próximo ya jugará en Atlanta por lo que podría aparecer alguna rotación en puestos puntuales. Pero Schiapparelli por fin encontró el funcionamiento que quería con los once que arrancaron ante los salteños y eso implica que no habrá demasiadas variantes. Díaz Robles en el arco; Nadalín, Osores, Cocca y Zuliani en la defensa; Murillo, Mercado, Jaurena, González o Coronel en el medio; Rossi y Funez en el ataque apuntan a ser los que completen contra el Torito de Mataderos.

    El equipo de Nueva Chicago no la pasa bien. Viene de perder contra Atlanta, en el debut del nuevo entrenador Gaston Lotitto y necesita resultados para salir de la incómoda zona del descenso. De esta manera, el posible once de Nueva Chicago para visitar a San Martín sería: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Román Zalazar, Dylan Gissi; Iván Antunes, Emiliano Méndez, Tomás Rodríguez, Maximiliano Rogoski; Alan Ruiz; Thiago Ocampo y Facundo Castro.

    TORNEO PROYECCION

    En el Torneo Proyección de AFA, el Atlético San Martín recuperó la sonrisa y volvió a ganar. Su segunto triunfo consecutivo en el torneo de las Reservas llegó con el gol de Lautaro Aguero para vencer por 1-0 a Atlético Huracán en el Predio Emmanuel Mas, de Chimbas. La llegada de Juan Colarte a la conducción de la Reserva Verdinegra cambió el aire en los pibes y aparecieron los resultados.

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