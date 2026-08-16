San Martín mereció algo ante Racing pero no tuvo gol y se trajo un empate de Córdoba

El Verdinegro igualó 0-0 con Racing en Nueva Italia y sumó su tercer empate consecutivo en la Primera Nacional.

Aire. Díaz Robles y Cocca despejan el peliigro en el área de San Martín. El Verdinegro mereció algo más en Córdoba pero no supo resolverlo.

Nueva salida, nueva cosecha. San Martín pasó por Córdoba y terminó sumando ante Racing en Nueva italia. El Verdinegro igualó sin goles en su segunda salida consecutiva de esta Primera Nacional, pero si bien en lo estadístico el punto suma, San Martín pudo aspirar a más sino lo hubiera condicionado su falta de contundencia.

Se vendrá ahora Gimnasia y Tiro de Salta en San Juan y el Verdinegro tendrá que respaldar los dos empates afuera con un triunfo que lo reacomode definitivamente.

Demasiado parejo todo. De entrada, San Martín mostró más juego que la Academia cordobesa y con Funez como referencia, buscó más el ataque en los primeros 30' de juego. Cocca y Zuliani tuvieron dos ocasiones cercanas para abrir el marcador, pero sus remates se fueron desviados. Pasada la media hora de partido, reaccionó Racing y sobre los 32' tuvo la clara chance con González que remató débil de zurda tras un gran pase de Machado al punto penal.

En el tramo final del primer tiempo, todo se volvió cortado, friccionado. Con demasiada marca y poco juego aunque San Martín dejó una mejor imagen con lo que hizo de entrada. Racing no encontró la forma de arrinconar a un Verdinegro que supo acomodarse pero se quedó en deuda con la definición final.

En el segundo tiempo, Racing volvió con la idea de presionar más arriba y en los primeros 5' consiguió que San Martín perdiera la pelota. Pero a los 9' Federico Murillo cambió el trámite con un remate que Olivera resolvió con algunos problemas. San Martín se reacomodó, lo controló pero nuevamente quedó en deuda con la contundencia. Así, se le fue yendo el segundo tiempo: teniendo mejor control de la pelota pero sin lastimar arriba.