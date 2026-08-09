San Martín reaccionó en Tucumán pero no le alcanzó para ganarlo

El Verdinegro empató 1-1 con el Santo tucumano por la fecha 24 de la Zona B. Franco Coronel marcó el gol sanjuanino.

Empate. Nazareno Funez aguanta la marca tucumana. San Martín tuvo reacción pero no le alcanzó para la victoria.

Pudo ser de San Martín. No le alcanzó en Tucumán, pero al resultado final que fue empate 1-1 le faltó justicia para el lado sanjuanino. Es que el Verdinegro tuvo las más claras para ganarlo, sufrió un penal mal sancionado, se recuperó y terminó mejor parado que el Santo tucumano.

Fue empate 1-1 con gol de Franco Coronel para el conjunto Verdinegro. Antes, de penal, lo abrió Carabajal tras una mano de Murillo que solamente el árbitro Ferreyra vio. Pero San Martín mejoró la imagen de la fecha pasada, tuvo otra postura y aunque no le sirvió para ganarlo, le alcanzó para sumar en Tucumán.

En un partido de trámite intenso, con pocos espacios, con escasas situaciones, el primer tiempo debió haber premiado a San Martín de San Juan que tuvo dos clarísimas chances de romper el cero. A los 20' Nazarano Funez quedó mano a mano con el arquero Manganelli, eligió el segundo palo para definir y se le fue apenas desviado. Luego, casi en el final del primer tiempo, se equivocó el arquero tucumano en la salida, se la sirvió a Murillo quien desde lejos eligió el arco pero se le fue besando el palo izquierdo.

En el complemento, toda la mala fortuna junta para San Martín. Y es que a los 7' el árbitro Ferreyra vio penal en un cierre de Murillo que sirvió para que los tucumanos abrieran el marcador con el remate de Gabriel Carabajal que casi contiene Sebastián Díaz Robles. Empezó así otro partido para el Verdinegro. Cuesta arriba en todo, con el peso de ir a buscarlo. Y esta vez hubo reacción inmediata porque tres minutos después, San Martín encontró justicia. Ganó por la derecha Murillo, metió el centro al punto del penal y Franco Coronel definió de primera para poner el 1-1 que premiaba a los sanjuaninos.

Envalentonó al Verdinegro ese empate y a los 13' casi saca premio mayor cuando Seba González le dio de media distancia y la pelota se fue rozando el ángulo superior izquierdo del arco de Manganelli. A los 23', San Martín tuvo la otra opción del domingo para ganarlo cuando Franco Coronel quedó solo por la izquierda y demoró su definición permitiendo la tapada del arquero local.