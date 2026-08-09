    • 9 de agosto de 2026 - 20:10

    San Martín reaccionó en Tucumán pero no le alcanzó para ganarlo

    El Verdinegro empató 1-1 con el Santo tucumano por la fecha 24 de la Zona B. Franco Coronel marcó el gol sanjuanino.

    Empate. Nazareno Funez aguanta la marca tucumana. San Martín tuvo reacción pero no le alcanzó para la victoria.

    Empate. Nazareno Funez aguanta la marca tucumana. San Martín tuvo reacción pero no le alcanzó para la victoria.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Pudo ser de San Martín. No le alcanzó en Tucumán, pero al resultado final que fue empate 1-1 le faltó justicia para el lado sanjuanino. Es que el Verdinegro tuvo las más claras para ganarlo, sufrió un penal mal sancionado, se recuperó y terminó mejor parado que el Santo tucumano.

    Leé además

    San Martín de San Juan.

    Los videos de los goles de San Martín frente a su homónimo de Tucumán
    Clave. Sebastián Jaurena se ganó su lugar en el mediocampo de San Martín que este domingo se presenta en Tucumán.

    San Martín visita Tucumán con la urgencia de encontrar su identidad

    Fue empate 1-1 con gol de Franco Coronel para el conjunto Verdinegro. Antes, de penal, lo abrió Carabajal tras una mano de Murillo que solamente el árbitro Ferreyra vio. Pero San Martín mejoró la imagen de la fecha pasada, tuvo otra postura y aunque no le sirvió para ganarlo, le alcanzó para sumar en Tucumán.

    En un partido de trámite intenso, con pocos espacios, con escasas situaciones, el primer tiempo debió haber premiado a San Martín de San Juan que tuvo dos clarísimas chances de romper el cero. A los 20' Nazarano Funez quedó mano a mano con el arquero Manganelli, eligió el segundo palo para definir y se le fue apenas desviado. Luego, casi en el final del primer tiempo, se equivocó el arquero tucumano en la salida, se la sirvió a Murillo quien desde lejos eligió el arco pero se le fue besando el palo izquierdo.

    En el complemento, toda la mala fortuna junta para San Martín. Y es que a los 7' el árbitro Ferreyra vio penal en un cierre de Murillo que sirvió para que los tucumanos abrieran el marcador con el remate de Gabriel Carabajal que casi contiene Sebastián Díaz Robles. Empezó así otro partido para el Verdinegro. Cuesta arriba en todo, con el peso de ir a buscarlo. Y esta vez hubo reacción inmediata porque tres minutos después, San Martín encontró justicia. Ganó por la derecha Murillo, metió el centro al punto del penal y Franco Coronel definió de primera para poner el 1-1 que premiaba a los sanjuaninos.

    Envalentonó al Verdinegro ese empate y a los 13' casi saca premio mayor cuando Seba González le dio de media distancia y la pelota se fue rozando el ángulo superior izquierdo del arco de Manganelli. A los 23', San Martín tuvo la otra opción del domingo para ganarlo cuando Franco Coronel quedó solo por la izquierda y demoró su definición permitiendo la tapada del arquero local.

    Esa ráfaga no alcanzó para hacer la diferencia en el Verdinegro y en el tramo final, la prioridad fue asegurar el punto, sumar en una cancha complicada y encontrar algunas certezas para acomodar este momento de la temporada.

    No pudo ganarlo San Martín pero tampoco lo perdió y eso, en un pasaje decisivo de la Primera Nacional no es poco. Ahora, se viene Córdoba y el Verdinegro sabe que por ahora no alcanza pero todo suma y en La Ciudadela logró ese primer objetivo.

    SINTESIS

    SAN MARTIN TUCUMAN 1

    Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Guillermo Rodríguez, Rodrigo Ayala; Agustín Graneros, Milton Ríos, Gabriel Carabajal, Bruno Cabrera; Álvaro Veliez y Mauro Verón. DT: Alejandro Orfila.

    SAN MARTIN SAN JUAN 1

    Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Federico Murillo, Leonardo Monje, Sebastián González, Sebastián Jaurena; Franco Coronel y Nazareno Funez. DT: Alejandro Schiapparelli.

    Goles: ST, 7m. Carabajal (SMT), de penal; 10m. Coronel (SMSJ).

    Cambios: 57m. Nicolás Castro por Ríos (SMT), Jorge Juárez por Salazar (SMT), 68m. Diego Mercado por Monje (SMSJ), Guillermo Acosta por González (SMSJ), 72m. Alan Cisnero por Cabrera (SMT), Leonardo Monroy por Veliez (SMT), 79m. Ramiro Rúmbolo por Jaurena (SMSJ) y 81m. Diego Diellos por Carabajal (SMT).

    Arbitro: Brian Ferreyra.

    Estadio: La Ciudadela.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    miadosqui es el secanucas del secanucas: la durisima respuesta de independiente al presidente de san martin

    "Miadosqui es el secanucas del secanucas": la durísima respuesta de Independiente al presidente de San Martín

    el purruco antuna vuelve a san martin: sera el nuevo manager del verdinegro

    El Purruco Antuña vuelve a San Martín: será el nuevo manager del Verdinegro

    Foto: Independiente de Avellaneda

    Dura goleada para la Reserva de San Martín en Avellaneda: cayó goleado 9 a 0 ante Independiente

    Indispensable. Además de los goles, hoy Nazareno Funez es la bandera de San Martín en un momento complejo en la Primera Nacional.

    San Martín le apunta todo al duro desafío de ir a ganar en Tucumán