San Martín visita Tucumán con la urgencia de encontrar su identidad

Uno paso para adelante, otro para atrás. Así, San Martín no logra avanzar en este segundo tramo de la Primera Nacional y eso lo llena de dudas. Porque necesita definir qué es y a qué apunta, el Verdinegro jugará por algo más que tres puntos en Tucumán este domingo cuando visite al otro San Martín de la categoría.
Identidad, un sello definitivo, una forma de ser como equipo es lo que tiene que definir el equipo del Pueblo Viejo y en La Ciudadela, ante uno de los que apuesta siempre fuerte, puede que sea el momento para encontrar todo. No será sencillo. El Santo tucumano tiene sus aspiraciones, más aun hoy que está afuera del Reducido.
Pero nuestro San Martín es el que preocupa. En la fecha anterior, parecía que levantaba y de pronto, Atlético Rafaela lo llenó de dudas. Ese empate pegó feo pero sigue la intención de pelear más arriba. La llegada de Raúl Antuña como manager es todo un mensaje en Concepción y de eso se tendrá que afirmar el plantel para salir adelante.
En el esquema, podría darse que el técnico Schiapparelli apuesta a la línea de tres con dos carrileros. Algo que probó en el segundo tiempo contra Rafaela y le rindió. Pero claro, en La Ciudadela hay que tomar sus recaudos y tal vez esa decisión no sea la más oportuna. Pero en los nombres, San Martín tiene lo que tiene y se tiene que reconvertir con eso.
Díaz Robles en el arco; los laterales Nadalín o Murillo y Zuliani más la zaga central que podría tener de regreso a Julián Marchio junto a Cocca. En el medio, Monje es fija, más Jauerna y Acosta, sumado a Seba González como generador. Arriba, Funez es la bandera y podría cambiar su acompañante quedando afuera Coronel.
San Martín sabe que este es momento decisivo. Hoy, a 5 puntos de zona de Reducido pero con dos partidos por completar, la lógica indica que es la hora exacta de plantar bandera y posicionarse con pretensiones en la Primera Nacional.
Luego tendrá que afrontar otra salida a Córdoba y más tarde vendrá el partido pendiente contra Nueva Chicago. Una agenda compleja que implica reacción en San Martín. Es el momento.
LA FECHA 24
ZONA A
Domingo 9 de agosto
14.30: Los Andes vs Ferro (Maximiliano Macheroni)
15: Morón vs Acassuso (Lucas Cavallero)
15.30: Colón vs San Telmo (Juan Cruz Robledo)
16: Racing de Córdoba vs San Miguel (Juan Ignacio Nebbietti)
16: Mitre (Santiago del Estero) vs Defensores de Belgrano (Federico Benítez)
16.30: Godoy Cruz vs Chaco For Ever (Fabrizio Llobet)
Lunes 10 de agosto
20.00: All Boys vs Central Norte (Javier Delbarba)
ZONA B
Domingo 9 de agosto
14: Atlanta vs Temperley (Daniel Zamora)
15: Colegiales vs Patronato (Juan Pablo Loustau)
17: Quilmes vs Almagro (Bruno Amiconi)
17.30: Gimnasia y Tiro de Salta vs Nueva Chicago (Joaquín Gil)
18: San Martín de Tucumán vs San Martín de San Juan (Brian Ferreyra)
Lunes 10 de agosto
15: Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Tristán Suárez (Pablo Giménez)