San Martín visita Tucumán con la urgencia de encontrar su identidad

El Verdinegro juega este domingo a las 18 ante el Santo tucumano en una jornada clave de la fecha 24 de la Primera Nacional.

Clave. Sebastián Jaurena se ganó su lugar en el mediocampo de San Martín que este domingo se presenta en Tucumán.

Uno paso para adelante, otro para atrás. Así, San Martín no logra avanzar en este segundo tramo de la Primera Nacional y eso lo llena de dudas. Porque necesita definir qué es y a qué apunta, el Verdinegro jugará por algo más que tres puntos en Tucumán este domingo cuando visite al otro San Martín de la categoría.

Identidad, un sello definitivo, una forma de ser como equipo es lo que tiene que definir el equipo del Pueblo Viejo y en La Ciudadela, ante uno de los que apuesta siempre fuerte, puede que sea el momento para encontrar todo. No será sencillo. El Santo tucumano tiene sus aspiraciones, más aun hoy que está afuera del Reducido.

Pero nuestro San Martín es el que preocupa. En la fecha anterior, parecía que levantaba y de pronto, Atlético Rafaela lo llenó de dudas. Ese empate pegó feo pero sigue la intención de pelear más arriba. La llegada de Raúl Antuña como manager es todo un mensaje en Concepción y de eso se tendrá que afirmar el plantel para salir adelante.

En el esquema, podría darse que el técnico Schiapparelli apuesta a la línea de tres con dos carrileros. Algo que probó en el segundo tiempo contra Rafaela y le rindió. Pero claro, en La Ciudadela hay que tomar sus recaudos y tal vez esa decisión no sea la más oportuna. Pero en los nombres, San Martín tiene lo que tiene y se tiene que reconvertir con eso.

Díaz Robles en el arco; los laterales Nadalín o Murillo y Zuliani más la zaga central que podría tener de regreso a Julián Marchio junto a Cocca. En el medio, Monje es fija, más Jauerna y Acosta, sumado a Seba González como generador. Arriba, Funez es la bandera y podría cambiar su acompañante quedando afuera Coronel.