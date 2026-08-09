    • 9 de agosto de 2026 - 09:00

    Pronóstico en San Juan: helada este domingo y una semana que llegará con temperaturas de hasta 16°

    El frío se hará sentir con fuerza con una mínima de -2°C. El pronóstico anticipa además un gradual ascenso de las temperaturas durante la semana.

    El pronóstico del tiempo para San Juan.&nbsp;

    El pronóstico del tiempo para San Juan. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El invierno volverá a mostrar su cara más fría este domingo en San Juan, con una mínima prevista de -2°C y una máxima que alcanzará los 12°C. De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada tendrá cielo parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

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    Durante la mañana, la temperatura rondará los -2°C, con viento del sector este de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, el termómetro trepará hasta los 12°C y el viento rotará hacia el sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

    Por la noche, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, con una temperatura estimada de 7°C y viento del sur de entre 13 y 22 km/h, nuevamente con ráfagas de hasta 50 km/h.

    Cómo será el pronóstico durante la semana

    El panorama muestra un progresivo ascenso de las temperaturas a partir del lunes. Para ese día se espera una mínima de 4°C y una máxima de 13°C.

    El martes tendrá una mínima de 0°C y una máxima de 12°C, mientras que el miércoles las temperaturas subirán a 3°C y 14°C, respectivamente.

    El jueves marcará otro incremento, con una mínima de 5°C y una máxima de 15°C. El viernes continuará la tendencia, con registros de entre 3°C y 16°C.

    Finalmente, el sábado se mantendría una máxima de 16°C, con una mínima estimada de 3°C.

    De esta manera, el frío más intenso se concentrará durante las primeras horas de este domingo, mientras que la semana avanzará con temperaturas máximas cada vez más agradables y sin lluvias previstas en el pronóstico presentado.

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