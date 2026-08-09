Avanza el plan de urbanización en Rivadavia: comenzó la repavimentación de la calle Reconquista

En el marco del plan de obras de infraestructura impulsado de manera integral con fondos propios, el municipio de Rivadavia dio inicio formal a los trabajos de repavimentación sobre la Calle Reconquista , en un trayecto que abarca casi un kilómetros de extesión.

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La intervención contempla el tramo estratégico comprendido entre las calles Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel) y Meglioli, una zona clave para la circulación vehicular y la conectividad vial del departamento.

El proyecto de mejoramiento de esta arteria fue anunciado formalmente por el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, el pasado martes 3 de agosto durante un encuentro directo con los vecinos de la zona para conocer sus requerimientos y necesidades.

Apenas 24 horas después de la confirmación municipal de la obra de repavimentación, los equipos técnicos y la maquinaria pesada desembarcaron en el lugar para dar comienzo a los trabajos previos de acondicionamiento y limpieza integral de la calzada.

Tras concretar las tareas preparatorias del terreno, la etapa intensiva de repavimentación arrancará esta semana. Según las proyecciones informadas por el municipio, la obra finalizada estará habilitada entre fines de agosto y principios de septiembre a más tardar.

Desde el municipio también adelantaron que se seguirá una logística de trabajo pensada en los vecinos. Las autoridades municipales dijeron que para reducir el impacto en la rutina diaria de quienes transitan por la zona y no obstaculizar el trabajo de los comerciantes, la ejecución se desarrollará en etapas sucesivas, avanzando por tramos. Precisaron que con esta modalidad se busca minimizar las molestias a los vecinos, mantener accesos alternativos y garantizar la fluidez en el tránsito.

Paralelamente, el municipio continúa con la construcción de cordón, banquina y zapata en la Avenida Benavidez, acompando la obra de repavimentación que realiza Infraestructura.