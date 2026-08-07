Robaron en una empresa de instalaciones eléctricas en Rivadavia y sospechan que serían los mismos menores de la joyería de Capital

Una empresa de instalaciones eléctricas de Rivadavia volvió a ser blanco de delincuentes y la investigación apunta a una posible conexión con el grupo de menores sospechados por el robo a la joyería M&G , en la Peatonal de Capital , ocurrido recientemente.

El hecho fue denunciado por el propietario de ISEL Ingeniería , quien constató que desconocidos habían ingresado al establecimiento tras forzar la puerta a la altura del picaporte . Según relató, había cerrado el lugar en buenas condiciones y fue alertado al día siguiente por un vecino.

Las cámaras de seguridad aportaron un dato clave: dos hombres ingresaron al predio alrededor de las 4:10 . El dueño se comprometió a entregar los registros a la Justicia para que sean analizados.

Entre los elementos sustraídos hay equipos de medición eléctrica de distintas marcas, un bolso de herramientas, una maza de cinco kilos, herramientas de mano, jabalinas de cobre, una hidrolavadora Karcher, una bordadora y un taladro , además de distintos cables utilizados para mediciones.

El dato que llamó la atención de los investigadores es que la empresa ya había sufrido un robo anterior . Después de aquel episodio, el propietario había reforzado la seguridad con cámaras, alarmas y mallas eléctricas. Sin embargo, esta vez los delincuentes lograron ingresar sin que el sistema de alarma se activara.

Juan Manuel García Castrillón y Oscar Ghilardi.

La investigación quedó en manos del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, integrante del equipo del fiscal Oscar Ghilardi, de la UFI Delitos contra la Propiedad. La UFI es la unidad del Ministerio Público que investiga los delitos vinculados, entre otros, con robos y hurtos.

En ese marco, este viernes se realizaron nuevos allanamientos en Chimbas, precisamente en los mismos domicilios que habían sido requisados el día anterior. Los procedimientos se concretaron en calle Formosa, Villa San Patricio, y en un callejón sin nombre ubicado sobre el lateral este de Ruta Nacional 40, unos 200 metros al norte de calle Centenario. Allí secuestraron parte del botín.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que podrían tratarse de los mismos menores vinculados al robo de la joyería, aunque esa conexión todavía deberá ser confirmada mediante el análisis de las cámaras, los elementos secuestrados y el resto de las pruebas reunidas en la causa.