Un joven que no supera los 20 años fue condenado por seis delitos: irá cuatro años a la cárcel

El joven Alexander Raúl Maza Borquez tiene apenas 19 años, pero ya acumula un historial judicial que derivó en una nueva condena. La Justicia resolvió acumular seis delitos por distintos hechos y le impuso una pena de cumplimiento efectivo, por lo que deberá permanecer privado de su libertad.

Los hechos por los que fue condenado incluyen lesiones leves en dos hechos, encubrimiento por receptación —es decir, haber tenido o utilizado un bien de origen ilícito—, resistencia a la autoridad, tenencia de un arma de fuego y amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego.

La fiscal Daniela Pringles tuvo en cuenta que Maza Borquez no es considerado un delincuente primario, es decir, no se trata de su primera condena. En febrero de 2026 ya había recibido una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso. Esto significaba que quedaba en libertad, pero condicional y no debía volver a cometer un delito porque iba derecho a la cárcel.

Juicio abreviado Pero lo volvió a hacer. Ahora, con la acumulación de las distintas causas, la pena quedó establecida en cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, según la resolución judicial dictada por el juez Juan Gabriel Meglioli tras que la fiscal Pringles y el abogado defensor Mario Morán llegaran a un acuerdo de juicio abreviado. Además, el magistrado dispuso que permanezca bajo prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, es decir, hasta que ya no pueda ser modificada por ningún planteo recursivo.

Los hechos ilícitos cometidos por el joven Entre los antecedentes que forman parte de las investigaciones contra Maza Borquez aparece una amenaza a un vecino con un arma de fuego, en medio de una disputa por la sustracción de arena para una obra. Cuando la Policía intentó avanzar con un allanamiento, Maza Borquez escapó y se produjo una persecución durante la cual habría agredido a un efectivo.