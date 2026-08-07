    • 7 de agosto de 2026 - 11:23

    Un joven que no supera los 20 años fue condenado por seis delitos: irá cuatro años a la cárcel

    El joven recibió una condena de cumplimiento efectivo por hechos con armas, lesiones, amenazas, resistencia y encubrimiento.

    El joven Maza Borquez seguirá preso.&nbsp;

    El joven Maza Borquez seguirá preso. 

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    Por Germán González

    El joven Alexander Raúl Maza Borquez tiene apenas 19 años, pero ya acumula un historial judicial que derivó en una nueva condena. La Justicia resolvió acumular seis delitos por distintos hechos y le impuso una pena de cumplimiento efectivo, por lo que deberá permanecer privado de su libertad.

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    Los hechos por los que fue condenado incluyen lesiones leves en dos hechos, encubrimiento por receptación —es decir, haber tenido o utilizado un bien de origen ilícito—, resistencia a la autoridad, tenencia de un arma de fuego y amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego.

    La fiscal Daniela Pringles tuvo en cuenta que Maza Borquez no es considerado un delincuente primario, es decir, no se trata de su primera condena. En febrero de 2026 ya había recibido una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso. Esto significaba que quedaba en libertad, pero condicional y no debía volver a cometer un delito porque iba derecho a la cárcel.

    Juicio abreviado

    Pero lo volvió a hacer. Ahora, con la acumulación de las distintas causas, la pena quedó establecida en cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, según la resolución judicial dictada por el juez Juan Gabriel Meglioli tras que la fiscal Pringles y el abogado defensor Mario Morán llegaran a un acuerdo de juicio abreviado. Además, el magistrado dispuso que permanezca bajo prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, es decir, hasta que ya no pueda ser modificada por ningún planteo recursivo.

    Los hechos ilícitos cometidos por el joven

    Entre los antecedentes que forman parte de las investigaciones contra Maza Borquez aparece una amenaza a un vecino con un arma de fuego, en medio de una disputa por la sustracción de arena para una obra. Cuando la Policía intentó avanzar con un allanamiento, Maza Borquez escapó y se produjo una persecución durante la cual habría agredido a un efectivo.

    Finalmente se llevó a cabo el juicio abreviado. En otra audiencia, el joven Maza Borquez dejó sin efecto el pacto con la fiscalía tras tomar la decisión de cambiar su defensa. En la foto su actual abogado Mario Morán y a la derecha, la fiscal Daniela Pringles.

    Finalmente se llevó a cabo el juicio abreviado. En otra audiencia, el joven Maza Borquez dejó sin efecto el pacto con la fiscalía tras tomar la decisión de cambiar su defensa. En la foto su actual abogado Mario Morán y a la derecha, la fiscal Daniela Pringles.

    También fue investigado por circular en una moto robada y por golpear al hermano de su pareja durante una discusión.

    Uno de los episodios más recientes ocurrió el 18 de marzo de este año, en el barrio Sierras de Marquesado, en La Bebida. Allí fue detenido luego de una persecución durante la cual hubo disparos con postas de goma y un policía resultó herido. En el procedimiento realizado en su vivienda, los investigadores secuestraron cocaína, marihuana, dinero y un arma de fuego.

    Así, antes de cumplir los 20 años, Maza Borquez ya enfrenta una vida marcada por múltiples causas y una condena efectiva. La segunda en su prontuario.

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