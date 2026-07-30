    • 30 de julio de 2026 - 23:20

    Quién era la joven argentina de 18 años que fue encontrada muerta en una playa de Punta del Este

    Era cordobesa y vivía en Uruguay desde hacía varios años. Su familia todavía intenta entender qué ocurrió antes del fallecimiento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pepa Almendra Vergara di Benedetto, la joven argentina de 18 años que había desaparecido en Maldonado, fue encontrada muerta en la zona de la parada 5 de Playa Mansa, en Punta del Este.

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    Pepa había nacido en Córdoba y durante varios años vivió en la localidad de San Javier junto a su mamá y su abuela. Con el tiempo se radicó en Uruguay, donde continuó su vida, aunque mantenía un fuerte vínculo con sus raíces argentinas.

    Su familia la describió como una joven sensible y reservada. En las últimas horas, sus allegados intentaron reconstruir qué pasó durante el lunes, cuando perdieron contacto con ella y comenzó una búsqueda que terminó con el hallazgo de su cuerpo en la costa de Punta del Este.

    Según la reconstrucción realizada por los investigadores, Pepa había pasado la noche del lunes en Maldonado y luego se había ido hacia Punta del Este.

    Un chofer de ómnibus aportó información clave al recordar que la había trasladado y permitió a los investigadores seguir sus últimos movimientos.

    Uno de los momentos que más llamó la atención durante la búsqueda fue el relato de una tía de la joven, quien contó que Pepa había sido vista en una situación extraña antes de desaparecer.

    Según relató, la Policía llegó a pensar que podía estar atravesando un episodio de confusión o delirio, aunque la familia aseguró que no encontraba una explicación para lo ocurrido.

    La investigación intenta ahora determinar qué sucedió durante las últimas horas de la joven. Las autoridades trabajan con las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de las personas que tuvieron algún contacto con ella antes del terrible desenlace.

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