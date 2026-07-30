    • 30 de julio de 2026 - 18:35

    Con dos campamentos, más de 40 rescatistas y un helicóptero: así fue el operativo de rescate de los cuerpos de la tragedia aérea

    El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, reveló cómo se desarrolló el operativo en la montaña. Más de 40 rescatistas caminaron durante horas y se utilizaron helicópteros para acelerar el traslado cuando las condiciones climáticas lo permitieron.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El operativo para recuperar los cuerpos de las siete personas fallecidas en el accidente del helicóptero en Valle Fértil demandó un importante despliegue logístico y humano en una zona de muy difícil acceso. Así lo detalló este jueves el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, quien destacó el trabajo coordinado de los equipos de rescate y el uso de todos los recursos disponibles para reducir los tiempos del procedimiento.

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    El funcionario explicó que, desde el inicio de las tareas, el Gobierno provincial puso a disposición todos los medios necesarios para concretar el traslado de las víctimas hasta la ciudad de San Juan.

    "Utilizamos todos los recursos que el gobernador puso a disposición para este operativo. Incluso se consiguió un helicóptero adicional para acelerar el traslado de los cuerpos", señaló.

    Un despliegue de tierra y aire para llegar hasta el lugar del accidente

    Delgado explicó que el rescate terrestre fue una de las etapas más exigentes debido a las características del terreno. Para ello se montaron dos campamentos de apoyo y, desde el segundo de ellos, partió una expedición integrada por más de 40 personas.

    El grupo inició la marcha alrededor de las 3 de la madrugada y, tras unas cuatro horas de caminata por la montaña, llegó al lugar donde permanecían los restos del helicóptero.

    Una vez completadas las tareas en la zona del siniestro, comenzó el regreso con los cuerpos a través de un recorrido que demandó otras tres horas por senderos de difícil acceso, hasta alcanzar un punto donde pudiera intervenir una aeronave.

    Según explicó el secretario de Seguridad, las condiciones meteorológicas jugaron un papel determinante durante todo el procedimiento. Recién cuando el clima mejoró fue posible utilizar un helicóptero para completar el traslado y acortar significativamente los tiempos.

    "Cuando el clima lo permitió, el helicóptero que estaba en Valle Fértil pudo realizar el traslado. Eso hizo que todo el procedimiento pudiera concretarse en el menor tiempo posible", indicó. El traslado finalmente partió desde Ischigualasto a las 13.30 horas y llegó a la Morgue Judicial pasadas las 17 horas de este jueves.

    Delgado también aclaró que la aeronave utilizada para esa etapa del operativo no pertenecía al Gobierno provincial ni a otra provincia, sino que era un helicóptero privado perteneciente a la misma empresa propietaria de la aeronave accidentada.

    El funcionario destacó que la combinación del trabajo terrestre y aéreo permitió completar un operativo considerado de alta complejidad, en un escenario marcado por la geografía montañosa y las dificultades climáticas que, durante varias horas, condicionaron cada una de las maniobras de rescate

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