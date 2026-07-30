Entre aplausos, lágrimas y luego un profundo silencio, así fue el recibimiento a las siete víctimas de la tragedia aérea en la Morgue Judicial

El silencio se apoderó de las inmediaciones del Complejo Científico Forense y de Criminalística, en Rivadavia, este jueves por la tarde. Pasadas las 17, y luego de más de tres horas y media de recorrido por ruta desde Valle Fértil, llegó la caravana que trasladaba los cuerpos de las siete víctimas del accidente aéreo que conmociona a San Juan y al país.

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En las puertas de la Morgue Judicial, sobre avenida Libertador, a pocos metros de Rastreador Calívar, ya aguardaban familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Muchos de ellos compartían la misma expresión: rostros abatidos, miradas perdidas y un dolor imposible de disimular.

Entre los presentes también había policías, bomberos e integrantes de los organismos de emergencia que durante años trabajaron junto a algunos de los fallecidos. Esta vez, el encuentro no era para iniciar un operativo, sino para recibir a quienes regresaban por última vez.

El momento más conmovedor llegó cuando dos motocicletas del Grupo de Acción Motorizada (GAM) abrieron paso por avenida Libertador. Detrás comenzaron a avanzar las camionetas de Criminalística que transportaban los cuerpos. El silencio que dominaba la escena dio paso a un prolongado aplauso espontáneo de vecinos apostados a ambos lados de la calle, mientras los familiares, entre lágrimas, despedían a sus seres queridos.

Después llegaron los abrazos interminables, las palabras de consuelo y el acompañamiento mutuo entre quienes compartían el mismo dolor. En el lugar también estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quienes siguieron de cerca el arribo de la caravana.

Una caravana atravesada por el silencio y el dolor

La despedida comenzó mucho antes de llegar a la Capital. Desde que el convoy partió desde la zona de Ischigualasto para tomar la Ruta Nacional 150, el recorrido estuvo acompañado por numerosas muestras de afecto.

Uno de los momentos más emotivos se vivió en la rotonda de ingreso a Jáchal, donde decenas de vecinos esperaron el paso de las camionetas de Criminalística. Sin consignas ni discursos, el homenaje fue sencillo y sentido: aplausos, lágrimas y un respetuoso silencio acompañaron el paso de la caravana escoltada por móviles policiales.

La misma escena se repitió en distintos puntos del trayecto, incluso por Ruta 40 en Albardón y también en Chimbas, donde familias enteras se acercaron al borde de la ruta para brindar un último reconocimiento a las siete personas que perdieron la vida en cumplimiento de una misión de capacitación.

Con el ingreso de los vehículos al Complejo Científico Forense concluyó una de las etapas más difíciles del operativo de rescate. Pero para los familiares comenzó otra aún más dolorosa: la espera para poder despedir a sus seres queridos.

El accidente aéreo dejó una marca profunda en San Juan. Y este jueves, a lo largo de todo el recorrido, quedó reflejado que el duelo dejó de ser solo de las familias para convertirse en el de una provincia entera.

La llegada del secretario general de la Gobernación, Emilio Achem.

Un traslado que demandó horas de trabajo

La llegada de los cuerpos a la capital sanjuanina es el último tramo de un operativo que comenzó durante la madrugada de este jueves, cuando las condiciones climáticas y la luz del día permitieron reanudar las tareas en la zona del accidente.

Luego de varias horas de un intenso trabajo en un terreno de extrema complejidad, los equipos de rescate lograron retirar los cuerpos de la aeronave siniestrada poco después de las 13:20. A partir de ese momento se puso en marcha un delicado operativo terrestre para trasladarlos hasta la Ciudad de San Juan.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado.

Un operativo sin descanso

El rescate movilizó a efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de San Juan, Bomberos, equipos de emergencia y personal judicial, que trabajaron de manera coordinada para concretar una tarea de enorme dificultad.

Durante la noche del miércoles las autoridades decidieron preservar la escena del siniestro para proteger las evidencias y garantizar la seguridad de los rescatistas. Recién con las primeras luces del jueves fue posible reiniciar las tareas en una zona caracterizada por sus pronunciadas pendientes y caminos de muy difícil acceso.

Cada paso del operativo fue cuidadosamente planificado para evitar riesgos y preservar las pruebas que serán fundamentales para la investigación.