"Lo esperábamos para el cumpleaños de mi mamá y nunca llegó": el desgarrador relato del hermano del comisario Carbajal

Tras la recuperación de los cuerpos del accidente aéreo en Valle Fértil, el hermano del comisario inspector Jorge Carbajal reveló que toda la familia lo esperaba para celebrar el cumpleaños de su madre.

"Lo esperábamos para el cumpleaños de mi mamá y nunca llegó". Esa frase resumió el drama que atraviesa la familia del comisario inspector Jorge Carbajal, una de las siete víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil. Mientras concluía el complejo operativo para recuperar los cuerpos, su hermano compartió un testimonio cargado de emoción que reflejó el impacto de la tragedia más allá de la investigación.

Con la voz quebrada, recordó que el miércoles la familia tenía previsto reunirse para festejar el cumpleaños de su madre, una celebración que terminó convertida en una jornada de incertidumbre y angustia. "Ayer, en el cumpleaños de mi vieja, nos íbamos a volver a juntar y no llegó; no llega... todavía está muerto", expresó José Carbajal ante los presentes, dejando al descubierto el dolor por una pérdida imposible de asimilar.

Pese a la conmoción, también encontró espacio para recordar el fuerte vínculo familiar que los unía. "Ahí estuvo él con nosotros", dijo antes de agradecer el trabajo realizado por quienes participaron del operativo de rescate.

La recuperación de los cuerpos demandó varias horas y un importante despliegue de recursos. Las tareas habían sido suspendidas el miércoles por la falta de luz y las dificultades del terreno, por lo que se retomaron al amanecer de este jueves bajo una coordinación entre la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y los equipos de emergencia.

Debido a la geografía de la zona, el personal especializado debió trasladar los cuerpos a pie por las serranías hasta llegar a los vehículos Unimog de Gendarmería, los únicos capaces de circular por ese sector. Desde allí fueron llevados hasta las morgueras instaladas en el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto, donde comenzaron las primeras actuaciones forenses antes de su traslado a la Ciudad de San Juan.