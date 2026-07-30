Tragedia aérea: los siete cuerpos fueron recibidos en la Morgue Judicial entre aplausos y lágrimas

fEl silencio se impuso este jueves por la tarde en las inmediaciones del Complejo Científico Forense y de Criminalística, en Rivadavia. Allí, donde en las próximas horas llegarán los cuerpos de las siete víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil , comenzaron a concentrarse familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos atravesados por la misma angustia. Entre ellos también hay policías y bomberos que compartieron años de servicio con algunos de los fallecidos y que hoy esperan, con profundo pesar, el último regreso de sus camaradas.

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Además, se observó la presencia del secretario de Seguridad, Enrique Delgado , y del secretario general de la Gobernación, Emilio Achem .

A medida que transcurrían las horas, el movimiento frente a la Morgue Judicial fue creciendo. Rostros marcados por la tristeza reflejaban el impacto que dejó el accidente aéreo más trágico que recuerda la provincia.

La llegada de los cuerpos a la capital sanjuanina es el último tramo de un operativo que comenzó durante la madrugada de este jueves, cuando las condiciones climáticas y la luz del día permitieron reanudar las tareas en la zona del accidente.

Luego de varias horas de un intenso trabajo en un terreno de extrema complejidad, los equipos de rescate lograron retirar los cuerpos de la aeronave siniestrada poco después de las 13:20. A partir de ese momento se puso en marcha un delicado operativo terrestre para trasladarlos hasta la Ciudad de San Juan.

El procedimiento contempla varias etapas. En primer lugar, los cuerpos deben ser transportados a pie por personal especializado hasta el lugar donde aguardan los vehículos Unimog de Gendarmería Nacional, los únicos capaces de desplazarse por los difíciles caminos de la sierra. Desde allí son llevados hasta las morgueras instaladas en el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto, donde se realizan las primeras actuaciones judiciales y pericias forenses.

Posteriormente, los restos son derivados al Complejo Científico Forense de Rivadavia, donde continuarán las diligencias ordenadas por la Justicia antes de que puedan ser entregados a sus familiares.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado.

Un operativo sin descanso

El rescate movilizó a efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de San Juan, Bomberos, equipos de emergencia y personal judicial, que trabajaron de manera coordinada para concretar una tarea de enorme dificultad.

Durante la noche del miércoles las autoridades decidieron preservar la escena del siniestro para proteger las evidencias y garantizar la seguridad de los rescatistas. Recién con las primeras luces del jueves fue posible reiniciar las tareas en una zona caracterizada por sus pronunciadas pendientes y caminos de muy difícil acceso.

Cada paso del operativo fue cuidadosamente planificado para evitar riesgos y preservar las pruebas que serán fundamentales para la investigación.