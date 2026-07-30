La palabra del penitenciario que intentó salvar a Gema Álvarez, asesinada por su expareja: "Había mucha sangre, intentaba decirme algo"

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Rubén Ponce, agente del Servicio Penitenciario Provincial, fue el primer hombre que intentó asistir a Gema Álvarez, la mujer asesinada este jueves por la mañana en la Costanera. En un estremecedor testimonio contó que llegó creyendo que se trataba de un accidente de tránsito, pero terminó frente al femicida.

"Yo pensé que era un choque común. Vi la moto chocada con el auto, pasé despacio y observé que no había nadie en ninguno de los vehículos. Nunca pensé que lo que había pasado era esto", dijo al sitio lanotasj.com.ar.

Al regresar para verificar la situación, "visualizo que la mujer me levanta una mano. Saco una linterna y cuando alumbro veo a la mujer tirada en el piso. Ahí visualizo a un hombre, que levanta el brazo y me efectúa un disparo", relató.

El agente explicó que la reacción fue inmediata. "Lo único que llegué a hacer fue tirarme cuerpo a tierra y cubrirme con el auto que estaba ahí", dijo. Instantes después llegó otro motociclista y comenzó a advertirle del peligro. "Le grité: ‘¡Tírate al piso, nos están disparando!’. Cuando entendió la situación se sacó el casco y se cubrió conmigo detrás del auto", contó. Desde ese lugar llamó al 911, se identificó como agente penitenciario y solicitó el envío urgente de policías y una ambulancia.

Cuando el agresor escapó, Ponce se arrastró hasta donde estaba la víctima para intentar mantenerla con vida. "Me arrastré hasta donde estaba la mujer. Estaba boca abajo, aferrada a una mochila", relató. Allí advirtió una grave lesión. "Logré identificar una herida en el cuello. No pude determinar si era de arma blanca o de arma de fuego. Había mucha sangre y el pelo le cubría la zona", explicó. Sin perder tiempo comenzó a asistirla: "Lo único que atiné fue a hacerle un tapón para contener la hemorragia. El civil que estaba conmigo me ayudaba mientras yo hablaba con el 911 y daba indicaciones».