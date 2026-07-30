Hallaron muerta en Punta del Este a una joven argentina que era intensamente buscada

La búsqueda de una joven cordobesa de 18 años tuvo un trágico desenlace en las últimas horas en Uruguay. Pepa Almendra Vergara Dibenedetto fue encontrada sin vida en la parada 5 de Playa Mansa, en Punta del Este, luego de permanecer desaparecida desde el lunes, cuando había salido de su departamento en Maldonado.

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La familia había denunciado su desaparición al perder todo contacto con la joven, quien residía desde hacía varios años en Uruguay junto a parte de sus allegados.

De acuerdo con la información brindada por la Policía uruguaya, la última vez que Almendra fue vista con vida se dirigía hacia una biblioteca ubicada en el centro de Maldonado.

A partir de la denuncia, las autoridades desplegaron un amplio operativo que incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, además de recorridas por distintos sectores de la costa.

Las imágenes permitieron reconstruir parte de sus movimientos. Un chofer de ómnibus declaró haberla trasladado y aportó datos sobre su recorrido. Más tarde, cámaras de seguridad la registraron en las inmediaciones del hotel Enjoy Punta del Este y posteriormente caminando por la rambla de Playa Mansa.

El último registro visual la ubicó a la altura de la parada 5. Precisamente en ese sector, entre unos arbustos, efectivos de la Prefectura de Maldonado encontraron el cuerpo de la joven.

La investigación sigue abierta

Según el parte policial preliminar, el cuerpo presentaba indicios compatibles con una posible autoeliminación. No obstante, las autoridades informaron que la investigación continúa y que no descartan ninguna hipótesis hasta contar con los resultados de las pericias y demás elementos de prueba.

Los primeros estudios forenses indicaron que el fallecimiento se habría producido poco tiempo antes del hallazgo.

El dolor de la familia

En medio de la conmoción, una tía de la adolescente expresó sus dudas sobre algunas de las primeras interpretaciones realizadas durante la investigación.

"La Policía nos decía que en las imágenes parecía que estaba delirando, pero a nosotros eso no nos cierra", manifestó en declaraciones a medios uruguayos.

La mujer recordó a Almendra como una joven reservada y aseguró que nunca imaginaron un desenlace de estas características.

"Era de esas personas que uno nunca piensa que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería, pero no sabemos qué pasó", sostuvo.

Oriunda de San Javier, en el valle de Traslasierra, provincia de Córdoba, Almendra vivía desde hacía años en Uruguay, donde estudiaba y había construido su vida junto a amigos y familiares.

Tras confirmarse la muerte, la familia difundió un comunicado en el que agradeció el acompañamiento recibido durante la búsqueda y solicitó colaboración económica para afrontar los gastos del traslado y despedida de la joven.