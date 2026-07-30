Quién era la mujer asesinada en Chimbas y el perfil del presunto femicida

El femicidio de Gemma Giselle Álvarez conmocionó este jueves a San Juan. La mujer fue asesinada en la zona de La Costanera, en Chimbas, en un ataque que, según la principal hipótesis de la Fiscalía, fue cometido por su expareja, Matías Exequiel Marín , quien permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

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Mientras avanza la investigación, comienzan a conocerse detalles sobre la vida de la víctima y del hombre señalado como presunto autor del crimen, un caso que también expone un antecedente clave: una denuncia por violencia de género radicada apenas 24 horas antes del asesinato.

Gemma Giselle Álvarez era vecina de Chimbas y trabajaba en un centro de salud de la provincia. Era madre de un niño de 11 años, fruto de la relación que había mantenido con Matías Exequiel Marín.

De acuerdo con lo informado por el fiscal Iván Grassi, la pareja se había separado hacía aproximadamente dos meses. El miércoles, un día antes del femicidio, la mujer había presentado una denuncia por violencia de género contra su expareja, un elemento que ahora forma parte del expediente y que será determinante para reconstruir el contexto previo al ataque.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo manifestaron su conmoción por el crimen, que volvió a poner en el centro del debate la problemática de la violencia de género y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas.

El perfil del principal sospechoso

El hombre apuntado por la investigación es Matías Exequiel Marín, oriundo del departamento Rawson y conductor de la plataforma Uber.

Para los investigadores, es el principal sospechoso del femicidio y sobre él pesa un intenso operativo de búsqueda que se mantiene activo desde la mañana de este jueves.

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía de Delitos Especiales, Marín habría interceptado a Gemma cuando ella circulaba en motocicleta alrededor de las 6:40. La principal hipótesis sostiene que la embistió con un Volkswagen Gol Trend y luego la atacó con un arma blanca, provocándole heridas mortales.

Durante el violento episodio, un trabajador de un centro de salud que pasaba por el lugar intentó auxiliar a la víctima, pero también habría sido agredido por el atacante antes de que este escapara.

La fuga y el operativo de búsqueda

Tras el crimen, el sospechoso abandonó el automóvil utilizado en el ataque y huyó a pie hacia una zona de descampados.

La Policía de San Juan desplegó un amplio operativo que incluye rastrillajes, allanamientos y controles en rutas y puestos fronterizos para intentar dar con su paradero.

Además, los investigadores trabajan para determinar la procedencia del Volkswagen Gol Trend utilizado durante el ataque, ya que el vehículo no estaría registrado a nombre del sospechoso.

Una investigación que apunta al contexto de violencia

La causa está en manos de la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Nicolás Schiattino, con la intervención del fiscal Iván Grassi.

Uno de los ejes centrales de la investigación será establecer el contexto de violencia que rodeaba a la pareja y analizar el alcance de la denuncia presentada por Gemma apenas un día antes del femicidio, así como las actuaciones que se realizaron tras esa presentación.

Mientras tanto, las autoridades mantienen vigente el pedido de colaboración a la comunidad para localizar a Matías Exequiel Marín. Solicitaron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato al 911 o a la comisaría más cercana, y recordaron que no debe intentarse intervenir de manera particular debido a que el sospechoso podría estar armado o representar un riesgo.