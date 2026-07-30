Rescataron los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo en Valle Fértil y comenzó el traslado hacia la Capital

Luego de varias horas de un intenso operativo en una zona de difícil acceso de Valle Fértil , este jueves desde la madrugada comenzó el rescate de los cuerpos de las siete víctimas que dejó el accidente aéreo ocurrido en la sierra sanjuanina. La tarea marcó una nueva etapa en el procedimiento, luego de que durante la jornada del miércoles las condiciones del terreno y la falta de luz impidieran concretar el traslado.

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Finalmente, pasadas las 13:20 horas, los equipos de rescate lograron retirar los cuerpos de la aeronave siniestrada, dando inicio a un operativo logístico de gran complejidad que se desarrollará íntegramente por vía terrestre hasta la Ciudad de San Juan.

Una vez recuperados, los cuerpos deben ser trasladados a pie por personal especializado hasta el punto donde se encuentran apostados los vehículos Unimog de Gendarmería Nacional, únicos capaces de desplazarse por el accidentado terreno de la zona.

Desde allí serán llevados hasta las morgueras instaladas en el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto , donde se realizarán las primeras actuaciones judiciales y forenses ordenadas por la investigación.

Posteriormente, los restos serán derivados hacia la Ciudad de San Juan, donde continuarán las pericias correspondientes y se avanzará con los trámites de identificación y entrega a los familiares.

Un operativo de máxima complejidad

El rescate demandó una importante coordinación entre efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de San Juan, Bomberos, equipos de emergencia y personal judicial.

La operación recién pudo ponerse en marcha con las primeras luces del jueves, ya que durante la noche las autoridades decidieron preservar la escena del accidente para resguardar las pruebas y garantizar la seguridad de quienes participan del procedimiento.

Las características del terreno, con pendientes pronunciadas y caminos de difícil acceso, obligaron a planificar un traslado escalonado hasta los vehículos especialmente preparados para este tipo de intervenciones.

La investigación continúa

Mientras avanza el traslado de las víctimas, la investigación sobre las causas del accidente sigue en marcha. Los peritos continuarán trabajando sobre los restos de la aeronave para determinar qué originó la tragedia que conmociona a San Juan y al país.

El lugar del siniestro permanece bajo custodia de las fuerzas de seguridad, ya que la preservación de las evidencias será clave para reconstruir los últimos minutos del vuelo y establecer las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.