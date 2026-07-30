    • 30 de julio de 2026 - 08:07

    Con un fuerte operativo de seguridad, preparan el rescate de los cuerpos de las siete víctimas del helicóptero

    Gendarmería Nacional cerró el perímetro donde ocurrió el accidente en Ischigualasto para preservar las pruebas. El traslado de las víctimas comenzará este jueves por tierra, apenas las condiciones de luz lo permitan.

    Tragedia en Valle Fértil.

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    Durante la noche del miércoles, Gendarmería Nacional cerró por completo el perímetro del accidente. Ningún vehículo particular ni periodistas pudieron avanzar hacia el sitio donde se precipitó la aeronave, en una zona de muy difícil acceso dentro del departamento Valle Fértil.

    La medida tuvo como principal objetivo resguardar las evidencias que serán fundamentales para las pericias que buscarán establecer las causas del siniestro.

    El operativo comenzó de madrugada

    Según pudo conocerse, alrededor de las 3 de la madrugada se activó el regreso de los equipos al lugar del accidente para iniciar el operativo de recuperación de las víctimas apenas amaneciera.

    Debido a las características del terreno, el traslado de los cuerpos fue planificado de manera terrestre, aprovechando la luz natural para garantizar la seguridad del personal que participa de las tareas.

    El área permanece bajo un estricto control de Gendarmería y de la Policía de San Juan, que mantienen restringido el acceso al sector donde trabajan peritos, rescatistas y especialistas.

    Una zona de muy difícil acceso

    El helicóptero cayó este miércoles en un sector inhóspito del Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil, una región caracterizada por quebradas, pendientes pronunciadas y caminos de difícil transitabilidad.

    Precisamente esas condiciones geográficas complicaron las tareas de búsqueda durante varias horas y demoraron la localización de la aeronave, cuyo contacto se perdió cerca de las 10.30.

    Una vez confirmado el hallazgo, las autoridades constataron que los siete ocupantes habían fallecido en el lugar.

    La tragedia provocó una profunda conmoción en San Juan. Entre las víctimas se encontraban integrantes de la tripulación y especialistas que participaban de una misión oficial vinculada al monitoreo ambiental.

    Tras confirmarse el accidente, el Gobierno provincial decretó duelo y suspendió actividades oficiales y eventos públicos previstos para este jueves.

    Mientras continúa la investigación judicial y las pericias sobre los restos de la aeronave, el operativo de este jueves estará centrado en la recuperación de los cuerpos y su posterior traslado para la realización de las autopsias correspondientes, un paso clave dentro de la investigación que busca reconstruir qué ocurrió en los minutos previos al trágico desenlace.

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