"Me faltaba tanto aprender de vos", el desgarrador mensaje para despedir al brigadista cordobés Andrés Bosch

La tragedia aérea que sacudió a San Juan y dejó siete personas fallecidas en el departamento Valle Fértil continúa generando conmoción. Mientras avanza la investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero, familiares, amigos y compañeros de las víctimas comenzaron a despedirlas con sentidos mensajes en las redes sociales.

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Uno de los homenajes más conmovedores fue el de Tamara Toselli, integrante del equipo de Brigadistas Forestales de Córdoba, quien dedicó unas profundas palabras a Andrés Bosch, especialista en manejo del fuego y uno de los ocupantes de la aeronave siniestrada.

Junto a varias fotografías compartidas con Bosch durante capacitaciones y jornadas de trabajo, Toselli expresó el vínculo que los unía y el vacío que deja su partida.

"Para mí era el viejo, el papi Bosch, el que me recibió sin dudarlo, me ayudó desde el momento uno y nunca me dijo que no a nada. Me ayudó a crecer y me acompañó de una manera tremenda."

En otro tramo del mensaje, recordó con cariño los gestos cotidianos de quien consideraba su mentor. "Voy a extrañar tu dislexia, tus chistes de mierda y esa manera rara en que tu mirada me decía que la capacitación iba bien… que yo podía."

La brigadista también destacó el rol fundamental que Bosch tuvo en su formación profesional: "Gracias por lo que fuiste conmigo y por cómo fuiste; siempre sacándome de mi zona de confort, siempre en la esquina vigilándome y, a tu manera, ayudándome. Siento que todavía me faltaba tanto aprender de vos. Solo me queda decirte gracias, simplemente gracias. Te voy a extrañar."

Una tragedia que enluta a San Juan

El accidente ocurrió durante la mañana del miércoles, cuando un helicóptero que realizaba un vuelo en la zona de Valle Fértil perdió contacto con los equipos en tierra. Tras un intenso operativo de búsqueda, condicionado por la compleja geografía del lugar, la aeronave fue encontrada sin sobrevivientes.

El siniestro provocó la muerte de sus siete ocupantes y generó un profundo impacto en toda la provincia. El Gobierno de San Juan decretó duelo provincial y suspendió actividades oficiales, mientras continúan las pericias para establecer las causas de la tragedia.