    • 26 de julio de 2026 - 21:58

    El desgarrador mensaje de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano: "Jamás te voy a olvidar"

    El actor despidió en las redes sociales a su hermano mayor, Duilio Cabré, quien falleció a los 47 años. La pérdida obligó a suspender funciones teatrales y actividades promocionales.

    Nicolás Cabré junto a su hermano...

    Nicolás Cabré junto a su hermano...

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El actor despidió públicamente a su hermano mayor, Duilio Cabré, quien falleció a los 47 años, con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales y que conmovió a sus seguidores.

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    La noticia impactó de lleno en la agenda laboral del artista, que debió suspender la función de "Ni media palabra", la obra que protagoniza y dirige, además de cancelar la gira de prensa que tenía prevista en Uruguay.

    Visiblemente afectado, Cabré publicó una fotografía junto a su hermano y escribió unas palabras cargadas de emoción. "Me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy. Con todo el dolor del mundo, voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años".

    En su despedida, el actor recordó el vínculo que los unía y destacó el esfuerzo de Duilio, quien trabajaba como taxista. "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón".

    También expresó el profundo vacío que deja su partida y la esperanza de que pueda reencontrarse con otros seres queridos que ya no están. "Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte".

    El mensaje concluyó con una frase que reflejó el dolor por la pérdida: "Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".

    La publicación recibió miles de mensajes de apoyo de colegas, amigos y seguidores, quienes acompañaron al actor en este difícil momento y le enviaron sus condolencias a toda la familia.

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