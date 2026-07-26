El desgarrador mensaje de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano: "Jamás te voy a olvidar"

El actor despidió en las redes sociales a su hermano mayor, Duilio Cabré, quien falleció a los 47 años. La pérdida obligó a suspender funciones teatrales y actividades promocionales.

Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El actor despidió públicamente a su hermano mayor, Duilio Cabré, quien falleció a los 47 años, con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales y que conmovió a sus seguidores.

La noticia impactó de lleno en la agenda laboral del artista, que debió suspender la función de "Ni media palabra", la obra que protagoniza y dirige, además de cancelar la gira de prensa que tenía prevista en Uruguay.

Visiblemente afectado, Cabré publicó una fotografía junto a su hermano y escribió unas palabras cargadas de emoción. "Me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy. Con todo el dolor del mundo, voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años".

En su despedida, el actor recordó el vínculo que los unía y destacó el esfuerzo de Duilio, quien trabajaba como taxista. "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón".

También expresó el profundo vacío que deja su partida y la esperanza de que pueda reencontrarse con otros seres queridos que ya no están. "Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte".