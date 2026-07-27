José María Muscari tomó una tajante decisión con la obra "El Divorcio del Año" tras la muerte de Ernestina Pais

A pocas semanas del trágico fallecimiento de Ernestina Pais, el director y productor teatral José María Muscari rompió el silencio en televisión abierta y dio a conocer la tajante decisión que tomó todo el equipo artístico respecto a la obra "El Divorcio del Año", el exitoso proyecto que la actriz encabezaba junto a un gran elenco.

Invitado al programa de Mirtha Legrand, Muscari fue consultado directamente sobre el futuro de la gira nacional y no dudó en su respuesta: “Decidimos levantarla. No va a continuar”, sentenció de manera contundente, una postura que encontró el respaldo inmediato de la conductora, quien opinó: “¿Querés que te diga? Hicieron bien”.

Durante la entrevista, el reconocido director profundizó en los motivos que los llevaron a cancelar por completo las funciones restantes, explicando que la dolorosa pérdida de Ernestina marcó un antes y un después insuperable para todo el grupo humano y técnico.

Asimismo, Muscari aprovechó la ocasión para aclarar los tantos y frenar las especulaciones malintencionadas que circularon en algunos medios y redes sociales sobre las circunstancias del trágico hecho:

El horario clave: El director detalló que la función de El Divorcio del Año estaba pautada para las 21:00, mientras que el accidente ocurrió pasadas las 19:30.

Desmintió versiones falsas: “No estaba llegando tarde a ningún lado, Ernestina. Estaba llegando más temprano que sus compañeros”, subrayó con firmeza. Explicó que al teatro se llega habitualmente una hora antes y que ella se encontraba en camino con la intención de presentarse con una hora y cuarto de anticipación.

Defensa tajante: “Cualquier persona que diga que estaba llegando tarde está inventando algo que no es, una información que salió de no sé dónde”, concluyó indignado ante las fake news.

De esta manera, con el levantamiento definitivo de la obra, el mundo del espectáculo cierra una etapa atravesada por el luto y el profundo recuerdo de una figura que dejó una huella imborrable en sus colegas y en el público argentino.