Baldío, la iniciativa de dos sanjuaninos para la generación de "eventos felices" que apunta a un público +35

En el mundo artístico de San Juan hay creatividad de sobra y fe de ello lo dan la gran cantidad de grupos y colectivos que dan origen a nuevas propuestas y apuestan a la novedad. Ese es el caso de Peki Torres y Rami Villegas, dos productores de eventos que decidieron unir su pasión y trabajo para dar origen a algo nuevo y así nació Baldío , un proyecto que ofrece experiencias diferentes, apuntando a un público +30 años, con una fórmula en la que la estética, la gastronomía y los pequeños detalles ocupan un lugar central.

La iniciativa nació conceptualmente durante 2025, mientras que la puesta en marcha se concretó este año. En abril realizaron un evento piloto con amigos y cercanos, con el objetivo de probar el formato antes de abrirlo al público. La respuesta fue el puntapié para que la propuesta se transformara en una cita mensual. "Venimos trabajando hace tiempo en producción de eventos y la verdad es que trabajamos bastante bien juntos. Venimos pensando hace bastante tiempo en poder juntarnos y armar nuestros propios eventos" , contó Torres en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Desde aquel encuentro de abril que superó las expectativas, decidieron no solo abrir la propuesta al público local, sino también establecer la cita mensual con una propuesta fresca: un almuerzo con comida casera, música y la conducción de Lucho Linares, siempre en una locación distinta.

Lejos de pensar cada propuesta como un espacio de entretenimiento, los creadores de Baldío buscaron desarrollar una experiencia integral. "El concepto es hacer eventos lindos, creativos, que estéticamente sobresaliera, tanto por el lugar como por las fotos que se sacan. Es el fuerte que tenemos, en la cantidad de detalles y sorpresas, más allá de lo que se publica en redes", explicó Torres.

La curaduría estética, la ambientación y estar en todos los detalles son el sello distintivo del proyecto. Incluso la estrategia de comunicación fue pensada. La cuenta de Instagram se activó el mismo día del evento de prueba y fueron los propios invitados quienes comenzaron a compartir imágenes, despertando la curiosidad de quienes se topaban con las publicaciones.

"El concepto fue pensado durante casi cinco meses, no fue algo que salió de la noche a la mañana, somos bastantes obsesivos en pensar el nombre, la estética, como comunicarlo", aseguró.

Así nació “Muy fin de mes”, una propuesta que combina gastronomía local, presencia de productos de emprendedores locales, juegos y baile en un horario diurno. "La gente no gasta la cantidad que gastaba en otros años sobre todo en eventos, pero sí la gente acompaña, lo poco que tiene lo destina para disfrutar y se toma este tiempo para juntarse entre amigos, disfrutar, pero también está más exigente y elige donde gastar el dinero. Es algo que siempre tenemos en cuenta porque estamos en rubro que no es primera necesidad para nada", explicaron desde Baldío.

A “Muy a fin de mes” se sumó “Navidad en Julio”, una invitación a celebrar la tradicional fiesta de manera anticipada entre amistades con todo lo especial que tiene la Navidad, como sus comidas, sus brindis y el encuentro cargado de felicidad.

Apostar a una comunidad que busca opciones distintas para un disfrute distinto

"La idea es seguir haciendo eventos y seguir haciendo comunidad. Baldío se enfoca en generar eventos felices. Trabajamos con amigos, con marcas amigas y eso también se transmite hacia afuera. La idea es ir creciendo con este público e ir dándoles lo que quieren: espacios para divertirse, pasarla bien, lugares nuevos", afirmó Peki.

Otro rasgo distintivo es el carácter itinerante de la propuesta. Cada encuentro cambia de escenario, lo que implica un importante trabajo de producción para transformar cada espacio y ofrecer una experiencia diferente.

Si bien los eventos son para todo tipo de público, Peki confiesa que está orientado a mayores de 35 años. Al respecto reconoció que uno de los placeres que conlleva organizar eventos es precisamente hacerlo con el perfil de actividades a las que ella asistiría. Por eso la propuesta de hacerlos tempranos, de día, tranquilos y con el tiempo suficiente para poder recuperarse.

Con una identidad cada vez más consolidada y una comunidad que crece edición tras edición, Baldío busca seguir ampliando su calendario de experiencias, siempre con el mismo objetivo: convertir cada encuentro en un espacio para disfrutar, compartir y celebrar.