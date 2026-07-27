Con una máxima de 27°C, así estará el tiempo en San Juan este lunes 27 de julio

La última semana de julio comenzará con una jornada de amplitud térmica marcada en San Juan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un lunes con cielo parcialmente nublado por la mañana, una temperatura máxima de 27°C y la presencia de viento Zonda durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Según el pronóstico oficial, la mañana será relativamente tranquila, con una temperatura cercana a los 15°C y vientos del oeste de entre 13 y 22 km/h. Las condiciones cambiarán durante la tarde, cuando el viento Zonda se haga sentir con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas previstas de entre 60 y 69 km/h. El fenómeno estará acompañado por un ambiente seco y un importante ascenso de la temperatura.

Por la noche, el viento rotará al sector sur, aunque continuará con ráfagas de entre 51 y 59 km/h, mientras la temperatura descenderá hasta los 16°C. La probabilidad de precipitaciones será nula durante toda la jornada.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.