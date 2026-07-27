La cremación de mascotas gana terreno en San Juan: crece el interés de un servicio que ofrece una despedida diferente

Las mascotas dejaron de ser solo animales de compañía para convertirse en un integrante más de muchas familias. Ese cambio también comenzó a reflejarse en la forma de afrontar su despedida. En ese contexto, en San Juan existen algunos servicios especializados de cremación de mascotas , una alternativa que comienza a ganar terreno a la hora de decidir cómo dejar ir a ese ser querido.

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DIARIO DE CUYO mantuvo contacto con personal de PetCremaciones , que desde 2014 presta este servicio en Mendoza y hace meses arribó a San Juan para responder a una necesidad que, aseguran, cada vez manifiestan más familias locales. "Comenzamos a operar en San Juan recientemente. Detectamos la necesidad de muchas familias de contar con una despedida digna para sus mascotas y decidimos acercar un servicio que ya brindamos" , indicaron.

La propuesta contempla todo el proceso para que las familias no deban ocuparse de la logística en un momento de dolor y tristeza. El servicio incluye el retiro de la mascota en el domicilio o en una veterinaria, la cremación 100% individual y la posterior entrega de las cenizas en una urna, acompañadas por un certificado de cremación.

"Nuestra intención es acompañar a las familias en un momento muy difícil, brindando un servicio respetuoso, transparente y humano" , señalaron.

Un detalle no menor es que, se podría creer que la cremación es solo para perros o gatos, pero en realidad la propuesta abarca todo tipo de mascotas, llegando a realizar cremaciones de conejos, cobayos, aves de distinto tipo y otros animales que forman parte de las familias sanjuaninas.

La cremación de mascotas, un cambio cultural

Desde la empresa aseguran que el interés por este tipo de servicios viene creciendo de manera sostenida en San Juan, aunque no todas las familias conocen en detalle de qué se trata o que existe en la provincia.

"Hoy las mascotas ocupan un lugar muy importante dentro de las familias y muchas personas buscan una alternativa respetuosa cuando llega el momento de despedirse. Notamos una muy buena recepción en San Juan y un creciente conocimiento sobre este tipo de servicio", afirmaron. También sostuvieron que las veterinarias cumplen un rol clave en ese proceso, ya que cada vez con mayor frecuencia recomiendan opciones responsables para el destino final de los animales.

Esta alternativa es buscada mayormente por aquellas personas que han convivido muchos años con sus mascotas, siendo parte indispensable de la familia, y no cuentan con un espacio físico donde sepultarlas. Hay quienes se comunican con la Secretaría de Ambiente para el retiro de la mascota fallecida, pero resulta ser un final doloroso. Así, la cremación crece como una alternativa segura y respetuosa para quienes desean darle otra despedida al animal amado.

Además de la cremación individual, en este caso en particular se ofrecen distintos recuerdos conmemorativos para quienes desean conservar un homenaje permanente de su mascota. Entre las opciones se encuentran la impresión de la huella, recuerdos con un mechón de pelaje, dijes relicarios, pequeños ceniceros para guardar una porción de las cenizas y otros objetos personalizados.

"Son recuerdos que ayudan a mantener vivo el vínculo y honrar la memoria de ese compañero de vida de una manera muy significativa", explicaron.

Cuánto cuesta cremar tu mascota en San Juan

Es importante destacar que el valor del servicio depende del tamaño de la mascota y de la logística requerida, ya que desde la empresa se encargan del retiro del animal, considerando tanto el Gran San Juan como la periferia. Sin embargo, para tener una noción el costo base ronda los $220.000.

Mientras el servicio comienza a consolidarse en San Juan, la tendencia continuará en crecimiento, impulsada por un vínculo cada vez más estrecho entre las personas y sus mascotas, y por la búsqueda de despedidas acordes a ese lazo afectivo.