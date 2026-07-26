San Juan tendrá un Comité Contra la Trata y Explotación de personas integrado por distintas entidades

El 30 de Julio es el Día Mundial de la Trata de Personas y en San Juan conmemorarán esa fecha con un paso clave para combatir este delito: se presentará el primer Comité Contra la Trata y Explotación de Personas, conformado por diferentes instituciones. La presentación será durante el Foro contra la Trata que se realizará en la provincia.

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Durante el Foro Contra la Trata, que se llevará a cabo a partir de las 10 en el Salón Cruce de Los Andes del Centro Cívico , se realizará el lanzamiento oficial del primer Comité Contra la Trata y Explotación de Personas de la provincia, una iniciativa multidisciplinaria integrada por organismos gubernamentales, judiciales, de seguridad y del sector privado.

La conformación de este espacio fue impulsada inicialmente por el Grupo Andesmar a través de su Fundación , institución que desde el año 2012 lleva adelante diversas acciones de concientización e intervención en distintos puntos del país. La propuesta fue recepcionada e impulsada por el Gobierno de San Juan para articular a todos los actores con competencia e influencia en la problemática.

La articulación interinstitucional resulta un pilar indispensable para abordar la complejidad de la trata de personas y la explotación laboral. Por este motivo, el Comité estará integrado por un abanico diverso de representantes del sector público y privado:

Al ser el transporte terrestre de mediana y larga distancia una de las principales vías utilizadas para la movilidad de víctimas, la intervención del sector logístico y de medios resulta estratégica. Federica Mariconda, gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Andesmar, destacó la disposición de la empresa para colaborar activamente en la causa.

Entre las medidas operativas y de concientización anunciadas se destacan:

Difusión masiva: ploteo de unidades de transporte con la leyenda "NO A LA TRATA" junto con los números telefónicos nacionales de asistencia y denuncia: 145 y 911 ; distribución de folletería informativa a los pasajeros y uso de las plataformas del Diario de Cuyo (formato impreso, sitio web y redes sociales) para amplificar el mensaje.

ploteo de unidades de transporte con la leyenda "NO A LA TRATA" junto con los números telefónicos nacionales de asistencia y denuncia: y ; distribución de folletería informativa a los pasajeros y uso de las plataformas del Diario de Cuyo (formato impreso, sitio web y redes sociales) para amplificar el mensaje. Asistencia y rescate: puesta a disposición de pasajes y traslados para las víctimas rescatadas en la provincia, facilitando el retorno seguro a sus lugares de origen.

puesta a disposición de pasajes y traslados para las víctimas rescatadas en la provincia, facilitando el retorno seguro a sus lugares de origen. Control y capacitación continua: exigencia estricta de documentación a todas las personas que viajen en sus unidades y profundización de las capacitaciones dirigidas tanto a choferes como al personal de ventanilla y boletaría.

La firma del convenio marco y los ejes de trabajo

Durante la jornada del 30 de julio se formalizará el convenio marco donde las partes se comprometen a conformar una Comisión Permanente de colaboración, asistencia técnica y articulación mutua. Esta comisión fijará cronogramas de trabajo, responsables y objetivos precisos:

Optimización institucional: establecer reuniones periódicas para agilizar la comunicación interna, mejorar los mecanismos de trabajo y definir campañas masivas adaptadas a las distintas modalidades de trata.

establecer reuniones periódicas para agilizar la comunicación interna, mejorar los mecanismos de trabajo y definir campañas masivas adaptadas a las distintas modalidades de trata. Protocolos de actuación: clarificar los procedimientos y protocoles a seguir por cada organismo interviniente para perfeccionar el circuito de respuesta y la intervención temprana.

clarificar los procedimientos y protocoles a seguir por cada organismo interviniente para perfeccionar el circuito de respuesta y la intervención temprana. Rigurosidad en las inspecciones: Registrar con la mayor precisión posible los datos y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas al momento de ser detectadas en inspecciones, garantizando validez probatoria para el ámbito judicial.

Registrar con la mayor precisión posible los datos y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas al momento de ser detectadas en inspecciones, garantizando validez probatoria para el ámbito judicial. Exigencia en el transporte aéreo: solicitar al Ejecutivo Nacional que, al igual que en el transporte terrestre, se exija obligatoriamente la autorización formal de al menos uno de los progenitores o tutores legales para los menores de edad que viajen solos en vuelos cabotaje.

solicitar al Ejecutivo Nacional que, al igual que en el transporte terrestre, se exija obligatoriamente la autorización formal de al menos uno de los progenitores o tutores legales para los menores de edad que viajen solos en vuelos cabotaje. Capacitación extendida: ampliar los ciclos de formación no solo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sino también al personal de boleterías de aerolíneas, trabajadores de la Terminal de Ómnibus y choferes.

ampliar los ciclos de formación no solo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sino también al personal de boleterías de aerolíneas, trabajadores de la Terminal de Ómnibus y choferes. Seguimiento y agenda: conformación de un canal fluido de comunicación directa para compartir minutas, evaluar observaciones y fijar agendas operativas de manera continua.

La importancia de la detección temprana y la toma de conciencia

Las autoridades provinciales y nacionales hicieron hincapié en la trascendencia de contar con un organismo de estas características para intervenir oportunamente antes de que los delitos se consumen o se profundicen.

"Este comité resulta muy importante para coordinar, entre las distintas instituciones, tanto para la acción contra la 'trata de personas y trata laboral', como para la prevención de estos flagelos. Pero además, el foco está puesto en la detección y concientización por parte de la ciudadanía, a fin de que identifiquen las señales y situaciones que puedan significar que se están cometiendo estos delitos y sepan cómo reaccionar rápidamente", remarcó Juan José Dubos, secretario de Gobierno.

Por su parte, la Delegada Regional para la Lucha contra la Trata, María Eugenia Raverta, enfatizó sobre la invisibilización que suele rodear a estas situaciones: "Es fundamental generar conciencia en la comunidad, debido a que incluso varias víctimas de trata, por su extrema vulnerabilidad, no se asumen como tales, del mismo modo que existen sectores que tienen naturalizado este tipo de delitos".