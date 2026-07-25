Gaviota Real: premiaron a 18 gestores culturales de todo San Juan por sus aportes

“Los reconocimientos hay que darlos en vida” , repitió varias veces María Alejandra de Pascua, ex bailarina del Colón, artista, Miss Universo Tucumán y presidenta de la Fundación Gaviota , en su segunda visita a San Juan para reconocer a actores sociales y gestores culturales de la provincia. Fue este sábado en el Hotel del Bono Centro.

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Esta vez casi una veintena de personas, de varios departamentos e incluso algunos alejados, fueron reconocidos por sus tareas a lo largo de sus vidas. Quienes recibieron sus premios Gaviota de plata, oro o platino iban de docentes, artistas plásticos, actores, escritores, docentes, geólogos y otros rubros.

Más allá de en qué se desempeñan en sus vidas, el criterio tiene que ver con el mérito de haber hecho un aporte en la sociedad, explicó María Alejandra. “ Acá no hay amiguismos, sino que se analiza el currículum” , señaló.

Muchos de los premiados eran ciudadanos reconocidos en sus comunidades más directas, pero son las dos madrinas sanjuaninas las que tienen el trabajo de encontrar y poner a disposición de la fundación nacional las historias. Desde Buenos Aires la organización que desde hace 7 años preside De Pascua elige a quienes considera que deben tener este reconocimiento en vida y organizan los premios.

Las madrinas son Bettina Antuña, escritora, docente y gestora cultural de la educación, quien tiene otros reconocimientos a nivel nacional, y Alejandra Villagra , también docente y escritora. Las dos mujeres trabajan hace tiempo a nivel local y se dedican a la difusión de la literatura. Las une que ya recibieron una Gaviota de Plata en una edición anterior y ahora fueron galardonadas con la Gaviota de Oro y la segunda fue también reconocida como Embajadora de la Paz en la misma ceremonia.

Un grupo de sanjuaninas fue nombrada Embajadora de la Paz de la Fundación Gaviota.

las dos sanjuaninas muchas veces hacen un trabajo de acompañamiento a quienes se postulan para los premios. Según contaron, “muchas veces hay que hacerles ver el increíble currículum que tienen”, para convencerlos de que el trabajo que han hecho durante años ha sido transformador para San Juan.

Hubo cuatro Gaviotas de Oro, entregadas a personas que ya habían recibido la versión de plata y también una Gaviota de Platino para Roberto Paez, El Aparcero, como se lo conoce. Esto, dijo Bettina, es una muestra de cómo hay mucho potencial en San Juan.

La primera premiación que se hizo en la provincia fue en abril pasado y Bettina solicitó a María Alejandra que se hiciera en San Juan, para que los reconocidos pudieran asistir a la premiación. En total este año han recorrido seis provincias argentinas, donde según De Pascua han encontrado personas que hacen un aporte indiscutible como gestores culturales.

A futuro la fundación seguirá trabajando en premiaciones similares y van a sumar una nueva categoría que es la Gaviota de Malvinas, además de una versión del Sol de Mayo, para continuar con el reconocimiento en todo el país a gestores culturales.

Todos los ganadores de distinciones.

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