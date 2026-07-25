La realidad de las farmacias en San Juan: pese al bajo aumento de los medicamentos, las ventas no repuntan

La crisis en las farmacias en San Juan no se revierte . Pese a que el precio de los medicamentos registró un incremento promedio del 25% en el último año, ese porcentaje quedó por debajo de la inflación acumulada, mientras que las ventas continúan sin mostrar una recuperación significativa. A este escenario se suman el aumento de los costos operativos, la baja rentabilidad de las prestaciones a obras sociales y la deuda que sostiene PAMI con los farmacéuticos.

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Farmacias de San Juan, en alerta ante la desregulación: "Estamos totalmente en contra, es un alto riesgo para la población"

Ese fue el escenario que describió el presidente del Colegio Farmacéutico de San Juan, Esteban Maldonado, quien en contacto con DIARIO DE CUYO aseguró que el sector sigue sintiendo el impacto de la situación económica nacional. "El sector viene sufriendo la situación de la economía nacional en forma crítica. No se ha modificado, hay una baja en las ventas que es notable. Además, el precio del medicamento no ha aumentado por encima del IPC, está por debajo" , precisó.

De acuerdo con datos nacionales que maneja la entidad, tras una fuerte caída hubo una leve recuperación en el consumo durante los meses más fríos del año, aunque todavía insuficiente para revertir el panorama.

Maldonado indicó que el mayor movimiento se dio en los medicamentos de venta libre (OTC), generalmente de menor precio, mientras que disminuyó la demanda de los denominados medicamentos que requieren receta médica.

La realidad también se refleja en la facturación. Según el titular del Colegio Farmacéutico, el monto total de las ventas disminuyó pese a que la cantidad de recetas se mantiene relativamente estable.

Sobre este punto, Maldonado explicó que en torno a las facturaciones que reciben de cada comercio en el Colegio, en promedio la cantidad de recetas se sostiene, pero no sucede lo mismo con los montos, registrando una menor rentabilidad que años anteriores. A ello se suma la situación con las obras sociales.

“La mayoría de las ventas son por obras sociales, y es menos rentable porque tenemos que esperar entre dos a tres meses, con bonificación, para que paguen, y el margen de ganancia es menor a si vendieras de contado. La gente no puede comprar el medicamento de contado, que era lo que se hacía antes, llevando a que el negocio fuera viable”, indicó.

Y continuó: “Cada vez que sale un pago de obra social, están días antes preguntando cuando va a salir, porque estamos en una situación complicada”.

A la espera de la regularización de la deuda de PAMI, el haz de esperanza de las farmacias locales

Ante un escenario económico complejo, de baja rentabilidad y elevados costos a cubrir mensualmente, una de las únicas esperanzas que quedan es la regularización de la deuda del PAMI.

Sobre este punto, Maldonado destacó: “En mayo emitieron letras para poder pagar la deuda que tenían con las farmacias. Esas letras vencen el 31 de julio. Tenemos esa deuda consolidada que vencerá, y mientras tanto venimos peleando, rogando a las droguerías que no nos dejen sin crédito, porque estamos esperando cobrar la deuda que tenemos con PAMI. Son tres meses los que vamos a cobrar”.

Al tratarse del total de la deuda, las farmacias podrán regularizar sus situaciones con las droguerías, cancelar deudas de servicios o similar, y ordenar las finanzas de cada unidad de negocio.

“Esto podría ser positivo porque las farmacias están viendo las cosas oscuras, desperados por cobrar la deuda. La poca plata que entran la usan para costear deudas”, explicó.

Cambios de propietarios y preocupación por el futuro del sector

El escenario económico ya comenzó a reflejarse en el movimiento del sector. Si bien Maldonado aclaró que no hubo cierres masivos, reconoció que algunas farmacias cambiaron de dueño.

"Sí se han vendido farmacias, han cambiado los propietarios. Todos estamos tratando de sostener un negocio que cambió", manifestó.

A esto se suma la preocupación por el proyecto de desregulación del Gobierno nacional, que podría modificar el funcionamiento del mercado farmacéutico. "El sector está muy atento, alerta a esta medida del Gobierno nacional porque sería un cambio hacia algo desconocido", indicó.

En el mientras tanto, se buscan las distintas alternativas para sostener los negocios, ajustando los gastos corrientes con un solo objetivo: no cerrar las farmacias.