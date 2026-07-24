El dólar oficial registró su mayor suba semanal en más de un mes y cerró en un nuevo récord nominal

El dólar oficial cerró una semana alcista, t anto en el segmento oficial como en los paralelos, en medio de la fuerte incertidumbre mundial y la cautela de los inversores ante la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán , las tensiones en el estrecho de Ormuz y los nuevos aranceles aprobados por Donald Trump.

El dólar oficial volvió a subir y el blue cerró en $1.560 en San Juan: todas las cotizaciones de este jueves

El tipo de cambio oficial mayorista subió $8 (+0,5%) este viernes 24 de julio para culminar en los $1.497, un récord nominal histórico, a 22,7% del techo de la banda (hoy en $1.827,63). De este modo, en la semana trepó $19 (+1,3%), su mayor ascenso desde la semana que terminó el 19 de junio.

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación subió $10 para ubicarse a $1.520 para la venta, también el valor absoluto más alto que se haya visto. Asimismo, de acuerdo al promedio de los principales bancos que realiza el BCRA, el tipo de cambio se vendió a $1.518,86.

Pese al repunte de las últimas ruedas, el tipo de cambio oficial minorista acumula una suba de apenas $5 en julio, mientras que en todo 2026 avanza $35 (2,3%), muy por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre.

En el segmento de las cotizaciones financieras se observa un comportamiento similar. El dólar MEP avanza 0,8% en la jornada, hasta los $1.529,58, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) escala 0,7% hasta los $1.594,72. Respecto del viernes pasado, el "bolsa" registra un aumento del 0,7%, mientras que el "cable" exhibe un alza del 1,5%.

A cuánto cotizó el dólar blue

Por su parte, el dólar blue retrocede a los $1.545 para la venta, tras marcar el jueves un máximo nominal en $1.560, según el relevamiento de Ámbito. En San Juan. en tanto, el dólar blue mostró una bajada de $20 y cerró en $1.480 para la compra y $1.580 para la venta.

En el tramo de dólar futuro, los contratos exhiben subas generalizadas de hasta 0,7% en el caso del tipo de cambio pactado para enero de 2027, que se ubica en $1.674. Para octubre de este año, se espera un dólar mayorista a $1.577,5, según las últimas operaciones de mercado.

Las reservas volvieron a bajar

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) ayer, por lo que cortaron una racha de cuatro ruedas consecutivas de subas. En concreto, el stock bajó u$s352 millones y finalizó en u$s48.684 millones, nuevamente por debajo del umbral de los u$s49.000 millones. La baja estuvo explicada por una combinación de pagos a organismos multilaterales y una valuación negativa de activos externos.

De todos modos, la autoridad monetaria volvió a cerrar con saldo comprador en el mercado oficial por u$s45 millones. Así, mantuvo una presencia positiva en el MLC aun en una jornada de caída de reservas. Con este resultado, el saldo comprador de julio ascendió a u$s1.591 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s12.773 millones.

Además, el Central encadenó 133 ruedas consecutivas con saldo positivo, aunque el promedio diario del mes bajó a u$s106 millones, todavía por encima de los u$s68 millones de junio, pero por debajo de los u$s137 millones de mayo.