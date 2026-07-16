El dólar oficial volvió a subir y el blue cerró en $1.560 en San Juan: todas las cotizaciones de este jueves

El mercado cambiario registró este jueves 16 de julio una nueva jornada de alzas para el dólar oficial , en un escenario marcado por la publicación del índice de inflación de junio y la recalibración de las expectativas de los operadores. En San Juan, el dólar blue volvió a diferenciarse de la plaza porteña y cerró a $1.560 .

El dólar blue se mantiene estable en una jornada con pocos movimientos por el viernes no laborable

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó $1,50 y finalizó la rueda en $1.476. A pesar de este repunte, el dólar acumula una caída de $6 en lo que va de julio.

Por su parte, el dólar minorista en el Banco Nación permaneció sin cambios y cerró en $1.495 para la venta. El promedio relevado por el Banco Central entre las principales entidades financieras fue de $1.495,93.

En el mercado informal, el dólar blue se negoció a $1.525 en la City porteña, mientras que en San Juan alcanzó los $1.560, manteniendo una brecha respecto de la cotización nacional.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP operó en $1.512,21 y el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.566,17.

El impacto de la inflación en las bandas cambiarias

La difusión del índice de inflación de junio también modificó el esquema de bandas cambiarias que rige para el mercado oficial. Debido a que estos límites se actualizan con dos meses de retraso respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el techo de intervención para agosto pasará de $1.845,28 a $1.879,97.

Esto significa que el Banco Central solo estará obligado a intervenir si el dólar mayorista supera ese valor, aunque la autoridad monetaria mantiene la posibilidad de actuar antes si considera que las condiciones del mercado lo requieren.

Con la cotización actual del dólar oficial, el tipo de cambio todavía se encuentra más de $400 por debajo del límite superior de la banda, lo que deja un amplio margen para que continúe fluctuando sin necesidad de intervención obligatoria.

Fuerte compra de dólares por parte del Banco Central

Otro de los datos que siguió de cerca el mercado fue la intensa participación del Banco Central en la compra de divisas. Según operadores, la entidad adquirió el martes unos 532 millones de dólares, la mayor compra diaria de la actual gestión y una de las más importantes registradas desde 2003.

Con este resultado, las compras acumuladas durante julio alcanzan los 1.102 millones de dólares y superan los 12.200 millones en lo que va del año. Al mismo tiempo, las reservas brutas se aproximan a los 48.700 millones de dólares.

En el mercado de futuros se negociaron contratos por el equivalente a 784 millones de dólares, con incrementos de entre 0,1% y 0,4% en la mayoría de las posiciones. Para fines de julio, los contratos proyectan un dólar mayorista de $1.483,50, todavía muy por debajo del techo previsto por el esquema de bandas.

Los analistas consideran que la estabilidad del tipo de cambio, junto con las compras de divisas realizadas por el Banco Central, contribuye al fortalecimiento de las reservas internacionales sin comprometer el proceso de desaceleración de la inflación. Sin embargo, también advierten que durante el segundo semestre será clave sostener el financiamiento de la deuda en pesos y mantener el interés por los instrumentos en moneda local para evitar nuevas presiones sobre el mercado cambiario.