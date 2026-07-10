El dólar blue se mantiene estable en una jornada con pocos movimientos por el viernes no laborable

El feriado del 9 de julio y el día no laboral de esta jornada limitan los movimientos del dólar blue que suele operar en espejo a la rueda de los segmentos oficiales, y que hoy continúan cerrados.

De esa manera, el tipo de cambio paralelo se ofrece a $1.510, por lo que en lo que en la semana bajó $5, equivalente a 0,3%, mismo porcentaje que en la medición mensual. En San Juan en tanto, cerró en $1.450 y $1.550 para la venta.

Por su parte, en el tramo de los dólares financierons la situación es mixta. En el caso del dólar MEP, se mantiene en $1.521,21, debido a que la bolsa local se encuentra cerrada. Mientras, en el caso del dólar Contado con Liquidación (CCL) sí cotiza, de hecho, registra una baja de 2,4% hasta los $1.561,81, pero lo hace sin una referencia local.

Mientras tanto, en el tramo oficial las cotizaciones se mantienen sin cambios. El dólar mayorista se vendió a $1.488 para la venta, y perdió $0,5 en la semana. Con respecto al techo de la banda, que se ubicó a $1.816,64, se posicionó a una distancia del 22,1%, la más alta en 11 ruedas.

Al mismo tiempo, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) retrocedió a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta. En ese contexto, el dólar tarjeta se ubicó a $1.963. De acuerdo al relevo de entidades financieras del Banco Central (BCRA), el minorista promedia los $1.513,22 para la venta.

Los contratos de futuros marcaron bajas de hasta el 0,3% en la jornada del miércoles para los tramos de 2026. El mercado estimó que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.498,5 para fines de julio y en torno a $1.645 sobre el cierre de diciembre. En total, se operaron unos u$s1.273 millones.

Sin embargo, las estimaciones del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) reflejan un cambio de escenario. Los analistas proyectan un dólar mayorista promedio de $1.482 para julio, $1.513 en agosto, $1.548 en septiembre, $1.589 en octubre, $1.621 en noviembre y $1.673 hacia diciembre, todas cifras superiores a las previstas un mes atrás.