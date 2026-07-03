El dólar oficial volvió a subir, mientras que el dólar blue en San Juan se mantuvo

El dólar oficial subió sobre el cierre de la semana, luego de que pausara el pasado jueves su racha alcista . Así, anotó su tercera semana consecutiva al alza y se consolidó cerca de la zona de los $1.500 .

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) ralentiza su ritmo de compra de divisas , aunque las reservas crecieron y volvieron a superar los u$s48.000 millones. La city evalúa cómo continuará la tendencia en los próximos meses.

El tipo de cambio mayorista ganó $0,5 a $1.488,5 para la venta y subió 0,8% ($11) en la semana. La distancia con el techo de la banda cambiaria, que hoy se estableció en $1.810,56, se ubicó al 21,4%. En el segmento de contado se operaron casi u$s799 millones.

Los contratos de futuros operan con bajas generalizadas de hasta 0,3% para los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.505 para fines de julio y que lo hará a $1.647 para el cierre de enero. En la jornada, el monto operado totalizó los u$s997 millones.

La tendencia alcista del tipo de cambio se observa desde junio , luego de varios meses de estabilidad o retroceso. El mes pasado, repuntó 5,3% y renovó máximos a nivel anual.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA) se sostuvo a $1.510 para la venta, por lo que el dólar tarjeta se ubicó a $1.963. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial marcó un promedio ponderado en los $1.507,05 para la venta.

Entre los paralelos, el MEP opera a $1.524,32, mientras que el CCL lo hace a $1.592,63. En tanto, el dólar blue cayó $10 a $1.515 para la venta, pero en San Juan se mantuvo como los últimos días en $1.560.

Dólar, reservas y perspectivas

El BCRA mantuvo un ritmo muy moderado de compra de dólares en el mercado oficial. En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s25 millones, por lo cual las compras netas acumuladas en 2026 ascendieron a u$s11.215 millones. Sin embargo, el dato más relevante de la rueda volvió a estar en las reservas internacionales brutas, que alcanzaron máximos de un mes.

El stock subió u$s948 millones y finalizó en u$s48.004 millones, por lo que volvió a superar el umbral de los u$s48.000 millones, algo que no ocurría desde el 4 de junio. Además, en las dos primeras jornadas de julio, las reservas acumularon una mejora de u$s3.131 millones, después de la fuerte caída contable registrada en el cierre de junio.

Lo cierto es que la city monitorea con atención la tendencia a futuro, con el foco puesto en la oferta de divisas que tenderá a reducirse a medida que avance el segundo semestre y termine de quedar atrás la liquidación de la cosecha gruesa. Si bien no se esperan grandes sobresaltos cambiarios, sí se prevé un impulso alcista más claro.