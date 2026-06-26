El dólar blue tuvo el mayor avance semanal en más de seis meses: su cotización en San Juan

El dólar blue retrocedió $15 (-1%) este viernes 26 de junio y cerró a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En San Juan, en tanto, no sufrió modificaciones con respecto al cierre del día anterior y cerró en $1.460 para la compra y $1.560 para la venta.

Mientras el dólar oficial encadenó su segundo avance al hilo, el dólar blue en San Juan subió otros $10

El dólar blue cerró con leves variaciones y en San Juan volvió a venderse por encima de los $1.550

Pese a la baja diaria, la cotización acumuló en la semana una suba de 2,4%, equivalente a $35, y registró el mayor avance semanal en más de seis meses, desde la última semana del año pasado. A su vez, la divisa trepó 6% en el último mes, mientras que en el año, acumula una suba de tan solo 1%.

Con ese movimiento, el dólar blue alcanzó su valor nominal más alto desde el 6 de enero, en una semana marcada por una mayor demanda de cobertura y por el avance de las cotizaciones financieras. En paralelo, el dólar mayorista cerró a $1.495,57, mientras que el CCL terminó en $1.544,27 y el MEP en $1.499,53, en un mercado que sigue atento a la dinámica de reservas del BCRA y al ingreso de divisas en el inicio del segundo semestre.

El dólar oficial coronó su segunda semana consecutiva al alza y ya sube casi 5% en junio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.495,57 para la venta.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 26 de junio

Valor del CCL hoy, viernes 26 de junio

El dólar CCL cerró a $1.544,27 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,71%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 26 de junio

El dólar MEP cerró a $1.499,53 y la brecha con el dólar oficial es de 1.57%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.542,6, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s60.050, según Binance.