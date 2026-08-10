El dólar oficial tocó los $1.500 y el mercado ya mira la demanda de cobertura de cara a 2027

El dólar oficial arrancó la semana con una fuerte presión y llegó a tocar los $1.500 , aunque luego retrocedió y terminó por debajo de ese nivel. El mayorista cerró este lunes en $1.495 , mientras que en la city financiera comenzó a instalarse una preocupación que excede la cotización diaria: cómo evolucionará la demanda de dólares durante el segundo semestre y qué impacto podría tener el escenario electoral de 2027.

El dólar blue ya bajó $20 en agosto y se acerca al oficial: cómo cerró este miércoles en San Juan

El dólar oficial rozó los $1.500, el blue bajó en San Juan y el mercado mira con atención a agosto

En el Banco Nación , el dólar minorista terminó en $1.520 , mientras que el CCL se ubicó en $1.582,45, el MEP en $1.524,20 y el blue avanzó hasta los $1.535 y en San Juan se comercializó a $1.560.

El dato que siguen de cerca los operadores es que, pese a la relativa estabilidad cambiaria, la demanda privada de dólares continúa siendo elevada.

Desde la flexibilización del acceso al mercado cambiario en abril de 2025, las personas humanas realizaron compras brutas por US$41.118 millones . Si se incorporan las transferencias de divisas sin destino específico realizadas por el sector privado no financiero, el monto acumulado supera los US$45.824 millones .

En el sentido contrario, las ventas brutas de individuos alcanzaron los US$6.153 millones , por lo que las compras netas acumularon cerca de US$34.965 millones desde la apertura del mercado.

La tendencia también se mantuvo durante 2026. En el primer semestre, las compras brutas de dólares por parte de individuos superaron los US$14.700 millones, en un contexto en el que el tipo de cambio avanzó por debajo de la inflación.

El último dato oficial corresponde a junio. Ese mes, aproximadamente 1,5 millones de personas compraron US$2.443 millones, mientras que unas 715.000 vendieron US$428 millones. De esta manera, la demanda neta alcanzó los US$2.015 millones.

Parte de esos dólares permaneció en el sistema financiero local: unos US$800 millones quedaron depositados en bancos, mientras que cerca de US$500 millones incrementaron la posición de activos externos. Otros US$700 millones estuvieron relacionados con consumos y servicios en el exterior mediante tarjetas.

El antecedente que preocupa al mercado

El comportamiento registrado durante 2025 funciona como referencia para los analistas. En la previa de las elecciones legislativas, la demanda de dólares se disparó: en septiembre llegó a US$5.130 millones mensuales y en octubre permaneció en niveles elevados, con unos US$4.731 millones.

Después de los comicios, el comportamiento cambió de manera marcada. En noviembre, las compras descendieron hasta aproximadamente US$1.597 millones.

En todo 2025, la dolarización de carteras previa a las elecciones alcanzó alrededor de US$35.000 millones.

Por eso, en la city comenzaron a observar con mayor atención el comportamiento de los ahorristas y la posibilidad de que el componente político vuelva a tener peso en las decisiones de cobertura durante 2027.

Para los próximos meses, algunas consultoras proyectan que las compras de dólares de individuos podrían mantenerse entre US$1.500 millones y US$2.000 millones mensuales. Si ese ritmo se sostiene y las expectativas electorales comienzan a incorporarse al mercado, la demanda podría acelerarse el próximo año.

El dólar todavía tiene margen dentro de la banda

A pesar de la demanda sostenida, por ahora las expectativas cambiarias no anticipan un salto brusco.

El tipo de cambio mayorista cerró en $1.495, mientras que el techo de la banda cambiaria se encontraba al cierre de la semana pasada en $1.852,73. Esto implica que todavía existe un margen considerable antes de alcanzar el límite superior establecido por el esquema cambiario.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) ubica al dólar mayorista en $1.512 promedio para agosto y en $1.652 para diciembre.

La proyección para diciembre representa una baja respecto del relevamiento anterior, que había estimado un valor de $1.673. De concretarse la nueva previsión, el dólar terminaría 2026 con una suba interanual del 14,1%, por debajo del 15,5% proyectado anteriormente y también por debajo de la inflación esperada.

Los contratos de dólar futuro muestran una tendencia similar: el mercado estima un mayorista cercano a $1.514 para fines de agosto y de aproximadamente $1.627 hacia diciembre.

Reservas: la otra variable que sigue la city

El Gobierno busca llegar a 2027 con una posición más sólida para enfrentar eventuales episodios de volatilidad cambiaria. En ese marco, el Banco Central continúa con la acumulación de reservas y lleva comprados cerca de US$14.000 millones en lo que va del año, según los datos mencionados.

El viernes, la autoridad monetaria incorporó otros US$16 millones al mercado oficial. Las reservas internacionales brutas terminaron alrededor de los US$49.455 millones, después del pago de US$852 millones al Fondo Monetario Internacional.

Además, el Ejecutivo cuenta con líneas de liquidez y acuerdos de swap que forman parte de la estrategia para ampliar el respaldo disponible frente a eventuales períodos de mayor presión sobre el mercado cambiario.

El escenario, por ahora, combina dos señales: el dólar se mantiene lejos del techo de la banda y las expectativas de depreciación siguen siendo moderadas, pero la demanda privada de divisas continúa elevada. La gran incógnita será si esa búsqueda de cobertura se intensifica a medida que 2027 y las elecciones presidenciales comiencen a ocupar un lugar central en las expectativas económicas.