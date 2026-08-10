    • 10 de agosto de 2026 - 11:38

    Consultoras anticipan que la inflación de julio volvería a mostrar una leve aceleración

    El INDEC difundirá el dato oficial este jueves 13 de agosto. Las proyecciones privadas anticipan un registro similar o levemente superior al 1,9% de junio, con presión de los precios estacionales, las vacaciones de invierno y parte del movimiento del dólar.

    El mercado espera que la inflación de julio se mantenga alrededor del 2%.

    El mercado espera que la inflación de julio se mantenga alrededor del 2%.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocos días de conocerse el dato oficial, las principales consultoras privadas estiman que la inflación de julio se ubicará entre 1,9% y 2,1%, un nivel similar o apenas superior al registrado en junio. El INDEC publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al séptimo mes del año el próximo jueves 13 de agosto.

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    En junio, la inflación nacional había sido del 1,9%, mientras que en los meses anteriores había mostrado una trayectoria descendente: fue de 3,4% en marzo, 2,6% en abril y 2,1% en mayo. Si las estimaciones privadas se confirman, julio marcaría una pausa en esa tendencia de desaceleración.

    Qué esperan las consultoras para julio

    Los relevamientos privados ubican al IPC nacional dentro de un rango de 1,9% a 2,1%. La previsión coincide con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, en el que 45 participantes estimaron una inflación mensual del 2% para julio. Entre los diez analistas con mejores antecedentes, la proyección fue del 1,9%.

    Los analistas atribuyen la presión sobre los precios principalmente a factores estacionales. La consultora C&T señaló que durante julio tuvieron mayor incidencia los rubros relacionados con turismo y entretenimiento, impulsados por las vacaciones de invierno. También se observó presión en los pasajes aéreos internacionales durante el Mundial 2026.

    Otro factor observado por las consultoras fue el movimiento del tipo de cambio, que tuvo una suba aproximada de $100 entre fines de junio y los primeros días de julio. Los analistas evalúan cuánto de esa variación terminó trasladándose a los precios durante el mes.

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    El dato nacional también será seguido después de que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires alcanzara el 2,9% en julio, por encima de las estimaciones privadas para todo el país.

    De todos modos, ambos índices tienen composiciones y ponderaciones diferentes, por lo que el resultado porteño no implica necesariamente que el IPC nacional vaya a ubicarse en un nivel similar. Las consultoras, por ahora, mantienen sus previsiones alrededor del 2%.

    La definición llegará este jueves, cuando el INDEC publique el dato oficial y se conozca si julio logró mantenerse por debajo del 2% o si la inflación volvió a superar ese nivel después del registro de junio.

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