    • 10 de agosto de 2026 - 11:14

    Plazo fijo hoy: cuánto dinero se necesita para generar $400.000 mensuales

    Aunque existen otras alternativas, el plazo fijo sigue siendo una opción elegida por los ahorristas que buscan $400.000 mensuales sin riesgos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Aunque en los últimos meses crecieron las alternativas de inversión en pesos, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas que buscan ingresos mensuales sin asumir mayores riesgos.

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    Cuánto dinero se necesita para generar $400.000 mensuales

    La cifra requerida depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada entidad financiera.

    Los bancos y compañías financieras con tasas más altas permiten alcanzar el objetivo con un capital menor, mientras que aquellos que pagan intereses más bajos exigen una inversión considerablemente mayor.

    El banco con mejor rendimiento

    • Banco Provincia (19,5% TNA): $24.957.262

    Entidades con tasas intermedias

    • Bancos con 18% TNA: $27.037.038
    • Bancos con 17% TNA: $28.627.448

    Bancos con menor rendimiento

    • Santander Argentina (16% TNA): $30.416.662
    • Banco Patagonia (16% TNA): $30.416.662

    La diferencia entre la tasa más alta y la más baja del mercado genera una brecha significativa.

    Mientras que una entidad que paga 23% anual permite obtener $400.000 mensuales con poco más de $21 millones, los bancos que ofrecen una tasa de 16% requieren más de $30 millones para alcanzar la misma renta.

    La diferencia supera los $9,2 millones de capital invertido, una cifra que demuestra la importancia de comparar rendimientos antes de constituir un plazo fijo.

    Qué tener en cuenta antes de invertir

    Los cálculos corresponden a plazos fijos tradicionales a 30 días y están basados en las tasas informadas por las entidades financieras al Banco Central.

    Además, los ahorristas tienen la posibilidad de reinvertir los intereses obtenidos junto con el capital inicial. Esta estrategia permite aprovechar el interés compuesto y aumentar progresivamente el rendimiento mensual sin necesidad de realizar nuevos aportes.

    Por eso, antes de invertir, conviene revisar las tasas actualizadas de cada banco y evaluar cuál ofrece la mejor relación entre capital requerido y rentabilidad esperada.

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