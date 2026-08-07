La construcción cayó 4,1% en junio, pero acumula crecimiento en 2026, según el Indec

La actividad de la construcción volvió a mostrar un comportamiento irregular en junio de 2026. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , el sector registró una caída mensual del 4,1% respecto de mayo, aunque logró mantener un balance positivo en la comparación interanual y en el acumulado del primer semestre.

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El índice desestacionalizado reflejó un nuevo retroceso luego del repunte del 6,7% registrado en mayo, profundizando el comportamiento oscilante que viene exhibiendo el sector durante los últimos meses. En tanto, el índice de tendencia-ciclo también mostró una leve baja del 0,1% frente al mes anterior.

Sin embargo, la comparación con junio de 2025 dejó un dato alentador: la actividad de la construcción creció 4% interanual , mientras que entre enero y junio acumuló un incremento del 2,8% respecto del mismo período del año pasado.

El desempeño de los insumos fue dispar. Entre los materiales con mayor crecimiento interanual se destacaron el grupo denominado "resto de los insumos", que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con un alza del 30,8% .

También crecieron las ventas de artículos sanitarios de cerámica ( 10,7% ), placas de yeso ( 10,5% ), ladrillos huecos ( 7,1% ), además de cales, hierro redondo y aceros para la construcción, y yeso.

En contrapartida, algunos productos registraron importantes caídas. El asfalto descendió 17,1%, los mosaicos graníticos y calcáreos retrocedieron 13,6%, mientras que también disminuyeron las ventas de pisos y revestimientos cerámicos, pinturas para construcción, hormigón elaborado y cemento portland.

El balance del primer semestre

En los primeros seis meses del año, la mejora estuvo impulsada principalmente por el crecimiento del resto de los insumos (24%), pinturas para construcción (12,1%), artículos sanitarios de cerámica (6,9%), hierro y aceros para construcción (5,9%), hormigón elaborado (3,8%) y placas de yeso (2,3%).

No obstante, algunos segmentos continuaron en terreno negativo. El yeso acumuló una baja del 9,6%, los pisos y revestimientos cerámicos cayeron 9,5%, los mosaicos 8,6%, el asfalto 6%, las cales 3,8%, los ladrillos huecos 3,7% y el cemento portland 2,6%.

El informe del Indec también reflejó una mejora en el mercado laboral del sector. En mayo de 2026, los puestos de trabajo registrados en empresas privadas de la construcción aumentaron 0,8% respecto del mismo mes del año anterior.

Ese mismo porcentaje se observó al comparar el período comprendido entre enero y mayo de 2026 con igual lapso de 2025, lo que muestra una recuperación moderada del empleo formal.

Las empresas esperan estabilidad, pero con cautela

Las perspectivas para el tercer trimestre del año muestran un escenario de prudencia entre las empresas constructoras.

En el segmento de obras privadas, el 71,1% considera que el nivel de actividad permanecerá estable entre julio y septiembre, mientras que el 16,8% anticipa una caída y apenas el 12,1% espera una mejora.

En las empresas vinculadas a la obra pública, el 52,8% también prevé estabilidad, aunque un 29,2% proyecta una disminución de la actividad y solo el 18% confía en una recuperación.

Entre quienes esperan un mejor desempeño, los principales argumentos son una eventual mejora de la economía y una mayor estabilidad de precios. En cambio, las empresas que prevén una baja señalan como principales obstáculos la desaceleración de la actividad económica y el incremento de los costos de construcción.

Respecto de las obras previstas para los próximos meses, las firmas privadas apuntan principalmente a proyectos de viviendas, montajes industriales y edificios fabriles. En la obra pública, las expectativas se concentran en trabajos viales y de pavimentación, seguidos por obras de arquitectura, redes de agua y cloacas, establecimientos educativos y planes de vivienda.