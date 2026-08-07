Llegó un nuevo transformador para la ET Nueva San Juan y duplican la capacidad eléctrica de la provincia

En un paso clave para la infraestructura energética local, este viernes arribó a la provincia el nuevo transformador de potencia destinado a la Estación Transformadora Nueva San Juan, ubicada en la intersección de Calle 5 y Pellegrini, en la localidad de La Bebida, Rivadavia.
El traslado del equipo demandó un operativo logístico de alta complejidad debido a sus dimensiones. La maquinaria, con un peso total de 185 toneladas, fue transportada a bordo de un carretón especial de 15 ejes que se desplazó a una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora y bajo estrictas medidas de seguridad vial para resguardar la traza urbana y el tránsito general.
La incorporación de este equipamiento forma parte de una inversión superior a los 33 millones de dólares, financiada con fondos provinciales. La obra permitirá duplicar la capacidad de abastecimiento eléctrico de San Juan desde el Sistema de Extra Alta Tensión interconectado nacional.
Con esta ampliación en el nodo distribuidor de La Bebida, el sistema eléctrico provincial busca fortalecer su capacidad operativa para responder a la creciente demanda de los hogares sanjuaninos, como así también de sectores clave de la economía regional como el comercio, el agro, la industria, el turismo y la minería.