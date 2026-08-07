Llegó un nuevo transformador para la ET Nueva San Juan y duplican la capacidad eléctrica de la provincia

Llegó un nuevo transformador para la Estación Nueva San Juan y duplican la capacidad eléctrica de la provincia

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En un paso clave para la infraestructura energética local, este viernes arribó a la provincia el nuevo transformador de potencia destinado a la Estación Transformadora Nueva San Juan, ubicada en la intersección de Calle 5 y Pellegrini, en la localidad de La Bebida, Rivadavia.

El traslado del equipo demandó un operativo logístico de alta complejidad debido a sus dimensiones. La maquinaria, con un peso total de 185 toneladas, fue transportada a bordo de un carretón especial de 15 ejes que se desplazó a una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora y bajo estrictas medidas de seguridad vial para resguardar la traza urbana y el tránsito general.

La incorporación de este equipamiento forma parte de una inversión superior a los 33 millones de dólares, financiada con fondos provinciales. La obra permitirá duplicar la capacidad de abastecimiento eléctrico de San Juan desde el Sistema de Extra Alta Tensión interconectado nacional.