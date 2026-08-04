Descolgaron un transformador, lo desarmaron y huyeron con las bobinas de cobre

Un importante robo de infraestructura eléctrica fue descubierto durante la mañana de este lunes en el departamento 25 de Mayo. Delincuentes derribaron un transformador de energía, lo desarmaron en el lugar y escaparon con las bobinas de cobre que se encontraban en su interior, provocando importantes daños.

Buscan a un adolescente de 17 años que desapareció hace cuatro días en San Juan

Conmoción en Córdoba por el robo y asesinato de una oveja mascota

El hecho fue detectado por un supervisor de Naturgy, de apellido Quiroga, quien al recorrer la zona encontró destruido el transformador ubicado en la intersección de Calle 4 y Costa Canal. Tras constatar los daños, radicó la denuncia en la Comisaría 10ª.

De acuerdo con la información de la investigación, los autores del golpe actuaron con una planificación que llama la atención de los investigadores. Primero escalaron un poste de hormigón para descolgar un transformador marca Mayo de 100 KVA y luego lo bajaron al suelo.

Una vez allí, cortaron los tornillos de la tapa, abrieron el equipo y extrajeron tres bobinas de cobre, el elemento de mayor valor comercial del transformador.

Debido al estado en que quedó el equipo, no fue posible determinar con precisión el peso del cobre sustraído.

Los investigadores creen que quienes participaron del robo contaban con herramientas específicas y experiencia para manipular este tipo de instalaciones eléctricas sin destruir por completo el equipo durante el desmontaje.

Además, estiman que los delincuentes utilizaron un vehículo de gran porte para cargar las pesadas bobinas y retirarse del lugar.

El cobre es uno de los materiales más codiciados en el mercado ilegal por su alto valor de reventa, por lo que este tipo de robos se ha convertido en una modalidad delictiva recurrente.

La investigación quedó a cargo del personal policial, que trabaja en la recolección de pruebas para identificar a los responsables y determinar el destino del material robado.